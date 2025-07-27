Песков заявил, что РФ предпочитает дипломатию по конфликту в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта в Украине, но при этом отметил, что подобные попытки отвергаются Киевом и западными странами. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что переход к переговорам возможен только при наличии благоприятных условий.

После окончания конфликта Россия будет строить отношения с Украиной, исходя из целей, которые были достигнуты в ходе спецоперации.

Третья встреча представителей делегаций также прошла в Стамбуле, где была достигнута договоренность о дальнейшем гуманитарном обмене. Россия предлагала передать тела погибших военнослужащих Украины и обменять пленных – не менее 1200 человек с каждой стороны.

Фото: kremlin.ru