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Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом

28 января 2022 12:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом. Своей позицией он поделился 28 января во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать. Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться – в любой момент. Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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