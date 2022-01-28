Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом. Своей позицией он поделился 28 января во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать. Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться – в любой момент. Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир.