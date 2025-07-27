На неделе появилась информация, что якобы в Британию вернулось американское ядерное оружие. Официальных подтверждений этому нет. Сообщается лишь, что специальный самолет совершил рейс на американскую авиабазу и обратно, а на авиашоу, которое проходило в это время в Британии, начали продавать сувенирные значки с ядерным оружием, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ну и это все признаки того, что американский арсенал действительно вернулся.

Обычно ядерное оружие не скрывают. Это оружие сдерживания, а не внезапного нападения. Кроме того, Британия им все равно не сможет распоряжаться – красная кнопка остается под управлением США, как и на других базах в Европе. Да и вряд ли бы Трамп пошел бы на такой откровенно враждебный шаг на фоне переговоров с Россией и возможной сделки. Зато отчетливо видно, кто именно раскручивает маховик войны в Европе – это Британия, которая не дает Киеву выйти из конфликта, а также информационно провоцирует Москву, как сейчас.

Но дыма без огня не бывает. Два года назад американцы действительно расконсервировали авиабазу Лейкенхит в Британии и начали ее масштабный ремонт. Сегодня там развернута боеспособная эскадрилья ВВС США, которой теоретически могут добавить.

Кроме того, британцы собрались закупать у Штатов самолеты F-35, которые как раз могут выступать носителями для ядерных авиабомб. Своих носителей у Лондона нет, а ядерные ракеты Trident размещены на четырех устаревших подводных лодках. Как бы то ни было, факт в том, что, как и вся остальная Европа, Британия будет вооружаться и модернизировать армию.