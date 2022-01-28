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Лукашенко: как только мы задействуем внутренний потенциал народа, каждого белоруса, мы в два раза будем богаче

28 января 2022 17:05
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Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Задача для белорусов – не пенять на государство и позаботиться о себе самостоятельно, заняться спортом, вовремя пройти обследование. Самостоятельность – вообще один из центральных тезисов Послания. Социальные гарантии Беларуси незыблемы, страна останется верна своим обязательствам перед людьми. Но на что готовы мы сами?  

Лукашенко: как только мы задействуем внутренний потенциал народа, каждого белоруса, мы в два раза будем богаче-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Уважаемые белорусы и вы, представители белорусов, вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой – суверенитет и независимость? Прежде чем отвечать, подумайте. Независимость – это условие для сохранения нации, возможность определять свое будущее. И мы это право никому отдать не должны. Я считаю, что на это надо отдать последнее.  

И третий вопрос у меня к вам, порожденный вами, нашим обществом, – готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Готовы ли белорусы сегодня оторваться по-настоящему, отвязаться, поставить перед собой, перед своей семьей задачу и поработать хотя бы на себя? А все остальное, что от государства, мы сохраним. И как только мы этот внутренний потенциал нашего народа, каждого белоруса задействуем, мы в два раза будем богаче. Пора раздеваться и работать.  

Лукашенко: как только мы задействуем внутренний потенциал народа, каждого белоруса, мы в два раза будем богаче-4

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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