За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай

Наши аграрии максимально мобилизованы. Каждая погожая минута на счету, и все силы брошены на уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На часах 7 утра, мы в агрохозяйстве под Барановичами и на день сменим профессию журналиста на комбайнера. Таким образом внесем свою частичку в каравай-2025. Наш эксперимент начинаем со смены образа. Вроде получилось. Готовы к работе, но прежде необходимо пройти освидетельствование и получить путевку. В этом хозяйстве уже заканчивают убирать яровой ячмень. Сроки не терпят. Поспевает рапс, пшеница, и вскоре все силы будут брошены на эти культуры. И так в поля техника выехала позже обычного почти на две недели. Поэтому на знакомство с самым опытным комбайнером хозяйства времени много не теряем. Сразу за работу.

– Глеб, будешь работать с Димой, познакомьтесь, ребятки.

– Очень приятно.

– Здравствуйте.

– Доброе утро.

– Путевочку дайте, пожалуйста.

– Как рабочее настроение?

– Хорошее, боевое.

– Держите. Хорошего дня, удачной уборки.

– У вас все проверку проходят?

– У нас спокойно проходит.

– Это что мы проверяем сейчас?

– Это мы сейчас проверяем наличие паров алкоголя.

– Все. К труду готов.

Еще один важный этап рабочего утра перед тем, как выйти в поля, – инструктаж. На утренней планерке есть и место для приятных моментов. Сегодня здесь чествуют молодежь. Молодые парни, сделав выбор в пользу работы на селе, успешно трудятся помощниками комбайнера.

– Прежде чем выехать в поле, что необходимо сделать?

– Необходимо обслужить комбайн. Проверяем, все ли исправно, и выезжаем.

– Давайте проверим.

– В первую очередь проверяем подшипники. Особенно эти часто ломаются. Они трескаются?

– Разваливаются, нагрузка большая.

– Как сейчас делаем вывод визуально? Визуально все в порядке.

А еще необходимо заправиться. Бак комбайна вмещает 600 литров топлива. Заполняем дополна, чтобы хватило на всю рабочую смену. В такую жаркую пору жатвы ежедневный расход высокий, поэтому бензовоз два раза в неделю пополняет запасы дизельного топлива. На жатве работают от росы до росы, но прежде чем приступить к уборке, необходимо определить готовность зерна к сбору. На его питательную ценность, срок хранения и пригодность для переработки влияет влажность.

Дмитрий Ивченко, агроном филиала сельхозпредприятия:

17,9.

– И как этот показатель можете характеризовать?

– Это нормально. Комбайн еще добавит максимум процент, и в основном на зернотоке уже досушат.

– То есть можно запускать комбайны в полях?

– Да, можно.

– Какой сегодня фронт работы? На сегодня фронт работы – вот это нам убрать.

– Все, пойдемте в кабину.

– Как давно работаете в сельском хозяйстве?

– 5 лет. Изначально начинал помощником. Уже потом стал старшим комбайнером.

– Работа такая ответственная, что в короткие сроки нужно собрать весь урожай. Чувствуете вот эту ответственность?

– Естественно. Стараемся, работаем.