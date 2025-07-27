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За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай

27 июля 2025 16:50
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Наши аграрии максимально мобилизованы. Каждая погожая минута на счету, и все силы брошены на уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
На часах 7 утра, мы в агрохозяйстве под Барановичами и на день сменим профессию журналиста на комбайнера. Таким образом внесем свою частичку в каравай-2025. Наш эксперимент начинаем со смены образа. Вроде получилось. Готовы к работе, но прежде необходимо пройти освидетельствование и получить путевку.

В этом хозяйстве уже заканчивают убирать яровой ячмень. Сроки не терпят. Поспевает рапс, пшеница, и вскоре все силы будут брошены на эти культуры. И так в поля техника выехала позже обычного почти на две недели. Поэтому на знакомство с самым опытным комбайнером хозяйства времени много не теряем. Сразу за работу.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-4

– Глеб, будешь работать с Димой, познакомьтесь, ребятки. 
– Очень приятно.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-6

– Здравствуйте. 
– Доброе утро.
– Путевочку дайте, пожалуйста.
– Как рабочее настроение? 
– Хорошее, боевое. 
– Держите. Хорошего дня, удачной уборки.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-8

– У вас все проверку проходят? 
– У нас спокойно проходит. 

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-10

– Это что мы проверяем сейчас? 
– Это мы сейчас проверяем наличие паров алкоголя. 
– Все. К труду готов. 

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-12

Еще один важный этап рабочего утра перед тем, как выйти в поля, – инструктаж. На утренней планерке есть и место для приятных моментов. Сегодня здесь чествуют молодежь. Молодые парни, сделав выбор в пользу работы на селе, успешно трудятся помощниками комбайнера.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-14

– Прежде чем выехать в поле, что необходимо сделать? 
– Необходимо обслужить комбайн. Проверяем, все ли исправно, и выезжаем. 
– Давайте проверим. 
– В первую очередь проверяем подшипники. Особенно эти часто ломаются. Они трескаются? 
– Разваливаются, нагрузка большая. 
– Как сейчас делаем вывод визуально? Визуально все в порядке. 

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-16

А еще необходимо заправиться. Бак комбайна вмещает 600 литров топлива. Заполняем дополна, чтобы хватило на всю рабочую смену. В такую жаркую пору жатвы ежедневный расход высокий, поэтому бензовоз два раза в неделю пополняет запасы дизельного топлива.

На жатве работают от росы до росы, но прежде чем приступить к уборке, необходимо определить готовность зерна к сбору. На его питательную ценность, срок хранения и пригодность для переработки влияет влажность.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-18

Дмитрий Ивченко, агроном филиала сельхозпредприятия:
17,9. 
– И как этот показатель можете характеризовать? 
– Это нормально. Комбайн еще добавит максимум процент, и в основном на зернотоке уже досушат.
– То есть можно запускать комбайны в полях? 
– Да, можно. 

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-20

– Какой сегодня фронт работы? На сегодня фронт работы – вот это нам убрать. 
– Все, пойдемте в кабину.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-22

– Как давно работаете в сельском хозяйстве?
– 5 лет. Изначально начинал помощником. Уже потом стал старшим комбайнером. 
– Работа такая ответственная, что в короткие сроки нужно собрать весь урожай. Чувствуете вот эту ответственность? 
– Естественно. Стараемся, работаем.

За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай-24

– Пустите меня за руль. Сначала расскажите, что тут как.
– Ничего нажимать не надо, только эта рукоятка: вперед-назад. Вот эта клавиша у нас отвечает за подъем и опускание жатки. Просто рукояткой вперед. А скорость она как регулирует?
– Чем сильнее нажмете, тем быстрее поедет. 
– Немножко надо сместиться. 
– Часто приходится обучать новичков? 
– Еще пока не приходилось. То есть я у вас первый? 
– Да. 
– Пропускать не надо. 
– Возвращаемся, каждый колосок убираем. То есть лучше, чтобы было немножко места, чем пропустить. Да, совершенно верно.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # Глеб Прокофьев

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