За рулём комбайна. Корреспондент СТВ на себе ощутил, как идёт битва за урожай

Наши аграрии максимально мобилизованы. Каждая погожая минута на счету, и все силы брошены на уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наши аграрии максимально мобилизованы. Каждая погожая минута на счету, и все силы брошены на уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
На часах 7 утра, мы в агрохозяйстве под Барановичами и на день сменим профессию журналиста на комбайнера. Таким образом внесем свою частичку в каравай-2025. Наш эксперимент начинаем со смены образа. Вроде получилось. Готовы к работе, но прежде необходимо пройти освидетельствование и получить путевку.
В этом хозяйстве уже заканчивают убирать яровой ячмень. Сроки не терпят. Поспевает рапс, пшеница, и вскоре все силы будут брошены на эти культуры. И так в поля техника выехала позже обычного почти на две недели. Поэтому на знакомство с самым опытным комбайнером хозяйства времени много не теряем. Сразу за работу.
– Глеб, будешь работать с Димой, познакомьтесь, ребятки.
– Очень приятно.
– Здравствуйте.
– Доброе утро.
– Путевочку дайте, пожалуйста.
– Как рабочее настроение?
– Хорошее, боевое.
– Держите. Хорошего дня, удачной уборки.
– У вас все проверку проходят?
– У нас спокойно проходит.
– Это что мы проверяем сейчас?
– Это мы сейчас проверяем наличие паров алкоголя.
– Все. К труду готов.
Еще один важный этап рабочего утра перед тем, как выйти в поля, – инструктаж. На утренней планерке есть и место для приятных моментов. Сегодня здесь чествуют молодежь. Молодые парни, сделав выбор в пользу работы на селе, успешно трудятся помощниками комбайнера.
– Прежде чем выехать в поле, что необходимо сделать?
– Необходимо обслужить комбайн. Проверяем, все ли исправно, и выезжаем.
– Давайте проверим.
– В первую очередь проверяем подшипники. Особенно эти часто ломаются. Они трескаются?
– Разваливаются, нагрузка большая.
– Как сейчас делаем вывод визуально? Визуально все в порядке.
А еще необходимо заправиться. Бак комбайна вмещает 600 литров топлива. Заполняем дополна, чтобы хватило на всю рабочую смену. В такую жаркую пору жатвы ежедневный расход высокий, поэтому бензовоз два раза в неделю пополняет запасы дизельного топлива.
На жатве работают от росы до росы, но прежде чем приступить к уборке, необходимо определить готовность зерна к сбору. На его питательную ценность, срок хранения и пригодность для переработки влияет влажность.
Дмитрий Ивченко, агроном филиала сельхозпредприятия:
17,9.
– И как этот показатель можете характеризовать?
– Это нормально. Комбайн еще добавит максимум процент, и в основном на зернотоке уже досушат.
– То есть можно запускать комбайны в полях?
– Да, можно.
– Какой сегодня фронт работы? На сегодня фронт работы – вот это нам убрать.
– Все, пойдемте в кабину.
– Как давно работаете в сельском хозяйстве?
– 5 лет. Изначально начинал помощником. Уже потом стал старшим комбайнером.
– Работа такая ответственная, что в короткие сроки нужно собрать весь урожай. Чувствуете вот эту ответственность?
– Естественно. Стараемся, работаем.
– Пустите меня за руль. Сначала расскажите, что тут как.
– Ничего нажимать не надо, только эта рукоятка: вперед-назад. Вот эта клавиша у нас отвечает за подъем и опускание жатки. Просто рукояткой вперед. А скорость она как регулирует?
– Чем сильнее нажмете, тем быстрее поедет.
– Немножко надо сместиться.
– Часто приходится обучать новичков?
– Еще пока не приходилось. То есть я у вас первый?
– Да.
– Пропускать не надо.
– Возвращаемся, каждый колосок убираем. То есть лучше, чтобы было немножко места, чем пропустить. Да, совершенно верно.
Подробнее в видеоматериале.