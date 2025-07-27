Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?
Во Дворце Независимости обсуждали, как сделать, чтобы белорусская нефть не подкачала. С этим у нас есть вопросы. Черное золото в нашей стране залегает на приличных глубинах. Иногда бурить приходится до 4 километров. Для сравнения: в России или Азербайджане нефть гораздо ближе, часто залегает на глубине около километра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да, возможно, у нас не самые богатые запасы и объемы. В 2024-м мы получили без малого два миллиона тонн. В пиковые годы этот показатель доходил до 8 миллионов. Нефть в Беларуси начали качать еще в 60-х. Специалистов собирали по всему Союзу, и сейчас этот кейс будут развивать и дополнять.
Запасы нефти в Беларуси оценивают в 45 миллионов тонн. 144 миллиона тонн получили за все время промышленной добычи углеводорода, начатой еще в 60-е. Наша золотая жила – Припятский прогиб. Но это цифры и факты. А что в перспективе?
Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии ПО «Белоруснефть»:
Вся эта геологическая съемка покрыта датчиками, которые фиксируют сигналы, которые создают непосредственно импульс взрыва. Эти импульсы проходят до кристаллического фундамента (больше нам не нужно), возвращаются обратно, и интерпретация полученных материалов уже в будущем будет преобразована в геологическое 3D-строение каждого тела, которое находится под землей.
Словно врачи-диагносты, сейсморазведчики создают свою томограмму, ищут ответ на главный вопрос: есть ли тут нефть и насколько она подвижна? Пришли совсем недавно, в мае. С одной стороны, геологи буквально на молекулы разбирают старые месторождения.
С другой, поисковое бурение в перспективе может помочь найти новые залежи. Геологический кубик, над которым как раз и работают в этом полевом лагере, не мал. Охватывает больше семи сотен квадратных километров. За день здесь появляется примерно 220 скважин. За год прозвучит 65 тысяч взрывов, которые как раз и расскажут все от и до.
Андрей Кульченко, ведущий инженер по взрывным работам ПО «Белоруснефть»:
Буровзрывная бригада состоит из машиниста буровой установки, помощника машиниста буровой установки, водителя автоцистерны и взрывника. Бригада выполняет от 25 до 30 пикетов в день.
19-метровая скважина, взрыв, импульс, нужный инфосигнал, который считывают датчики. Ими буквально насыщено исследуемое поле. Каждые 50 метров новый информатор. И каждый не спит 20 суток без перерыва.
Петр Повжик:
Сейсмика 3D, которую сегодня здесь выполняем, позволяет более четко давать представление не только о геологическом строении самого геологического тела, но и давать прогнозы фильтрационно-емкостных свойств, геохимических, геомеханических, для того чтобы впоследствии подбирать адресные технологии для воздействия на так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти.
Кстати, почти 60 % белорусских запасов нефти трудноизвлекаемые, но чаще всего находятся они на действующих месторождениях. Поэтому осваивать как раз такие площади сейчас более выгодно.
Анастасия Иванникова, политический обозреватель:
Это скважина одного из старейших и крупнейших месторождений нашей страны – Речицкого. Открытая еще в 60-е годы, она стала своеобразной вехой в истории белорусской нефтедобычи. Сегодня в нашей стране 96 месторождений. Это и крупные, и мелкие. Этот список пополняется постоянно.
Речицкое месторождение обеспечивает 40 % от общей добычи у нас в стране, есть и потенциал благодаря трудноизвлекаемой нефти. Это, без преувеличения, второе дыхание месту с развитой инфраструктурой. Хотя, конечно, путь к трудной нефти тоже непростой. Черное золото залегает на глубине больше 2 километров, по горизонту бурим еще – плюс 2,5. Новые цифровые технологии трудности тоже помогают приручить.
Лукашенко задал неудобные вопросы ответственным за нефтедобычу.
Кстати, на 2030 год наши нефтяники делают без всякой скромности амбициозные прогнозы. По добыче нефти 2,3 миллиона тонн, а это плюс 15 % за пятилетку. Получится ли? Пока работаем. Например, увеличиваем темпы строительства скважин. Как итог, за первые полгода приросли в объеме добываемой нефти по сравнению с прошлым годом без малого на 5 %. В масштабах мировых нефтяных гигантов показатель пусть и небольшой, но для нас хорошая заявка. Последний раз такой уровень был у белорусов в начале 90-х.
Денис Воробьев, заместитель генерального директора по производству ПО «Белоруснефть»:
Если мы в 2007 году порядка 92-93 тысяч метров горных пород бурили, план этого года – 300 тысяч метров горных пород. То есть в три раза практически производительность труда повысилась.
В любом случае тут важно продолжать искать, усиливать геологоразведку, идти по цифровому пути, выжимать максимум из наших природных недр, находить золото в буквальном смысле под ногами. Тем более и мировой рынок подбрасывает стимул. Цены на полезные ископаемые из года в год растут. А значит, и ощутимая прибыль не заставит себя долго ждать.
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