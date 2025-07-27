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Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?

27 июля 2025 16:37
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Во Дворце Независимости обсуждали, как сделать, чтобы белорусская нефть не подкачала. С этим у нас есть вопросы. Черное золото в нашей стране залегает на приличных глубинах. Иногда бурить приходится до 4 километров. Для сравнения: в России или Азербайджане нефть гораздо ближе, часто залегает на глубине около километра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да, возможно, у нас не самые богатые запасы и объемы. В 2024-м мы получили без малого два миллиона тонн. В пиковые годы этот показатель доходил до 8 миллионов. Нефть в Беларуси начали качать еще в 60-х. Специалистов собирали по всему Союзу, и сейчас этот кейс будут развивать и дополнять.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-2

Запасы нефти в Беларуси оценивают в 45 миллионов тонн. 144 миллиона тонн получили за все время промышленной добычи углеводорода, начатой еще в 60-е. Наша золотая жила – Припятский прогиб. Но это цифры и факты. А что в перспективе?

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-4

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии ПО «Белоруснефть»:
Вся эта геологическая съемка покрыта датчиками, которые фиксируют сигналы, которые создают непосредственно импульс взрыва. Эти импульсы проходят до кристаллического фундамента (больше нам не нужно), возвращаются обратно, и интерпретация полученных материалов уже в будущем будет преобразована в геологическое 3D-строение каждого тела, которое находится под землей.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-6

Словно врачи-диагносты, сейсморазведчики создают свою томограмму, ищут ответ на главный вопрос: есть ли тут нефть и насколько она подвижна? Пришли совсем недавно, в мае. С одной стороны, геологи буквально на молекулы разбирают старые месторождения. 

С другой, поисковое бурение в перспективе может помочь найти новые залежи. Геологический кубик, над которым как раз и работают в этом полевом лагере, не мал. Охватывает больше семи сотен квадратных километров. За день здесь появляется примерно 220 скважин. За год прозвучит 65 тысяч взрывов, которые как раз и расскажут все от и до.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-8

Андрей Кульченко, ведущий инженер по взрывным работам ПО «Белоруснефть»:
Буровзрывная бригада состоит из машиниста буровой установки, помощника машиниста буровой установки, водителя автоцистерны и взрывника. Бригада выполняет от 25 до 30 пикетов в день.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-10

19-метровая скважина, взрыв, импульс, нужный инфосигнал, который считывают датчики. Ими буквально насыщено исследуемое поле. Каждые 50 метров новый информатор. И каждый не спит 20 суток без перерыва.

Петр Повжик:
Сейсмика 3D, которую сегодня здесь выполняем, позволяет более четко давать представление не только о геологическом строении самого геологического тела, но и давать прогнозы фильтрационно-емкостных свойств, геохимических, геомеханических, для того чтобы впоследствии подбирать адресные технологии для воздействия на так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти.

Кстати, почти 60 % белорусских запасов нефти трудноизвлекаемые, но чаще всего находятся они на действующих месторождениях. Поэтому осваивать как раз такие площади сейчас более выгодно.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-12

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:
Это скважина одного из старейших и крупнейших месторождений нашей страны – Речицкого. Открытая еще в 60-е годы, она стала своеобразной вехой в истории белорусской нефтедобычи. Сегодня в нашей стране 96 месторождений. Это и крупные, и мелкие. Этот список пополняется постоянно.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-14

Речицкое месторождение обеспечивает 40 % от общей добычи у нас в стране, есть и потенциал благодаря трудноизвлекаемой нефти. Это, без преувеличения, второе дыхание месту с развитой инфраструктурой. Хотя, конечно, путь к трудной нефти тоже непростой. Черное золото залегает на глубине больше 2 километров, по горизонту бурим еще – плюс 2,5. Новые цифровые технологии трудности тоже помогают приручить.

Лукашенко задал неудобные вопросы ответственным за нефтедобычу.

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?-16

Кстати, на 2030 год наши нефтяники делают без всякой скромности амбициозные прогнозы. По добыче нефти 2,3 миллиона тонн, а это плюс 15 % за пятилетку. Получится ли? Пока работаем. Например, увеличиваем темпы строительства скважин. Как итог, за первые полгода приросли в объеме добываемой нефти по сравнению с прошлым годом без малого на 5 %. В масштабах мировых нефтяных гигантов показатель пусть и небольшой, но для нас хорошая заявка. Последний раз такой уровень был у белорусов в начале 90-х.

Денис Воробьев, заместитель генерального директора по производству ПО «Белоруснефть»:
Если мы в 2007 году порядка 92-93 тысяч метров горных пород бурили, план этого года – 300 тысяч метров горных пород. То есть в три раза практически производительность труда повысилась.

В любом случае тут важно продолжать искать, усиливать геологоразведку, идти по цифровому пути, выжимать максимум из наших природных недр, находить золото в буквальном смысле под ногами. Тем более и мировой рынок подбрасывает стимул. Цены на полезные ископаемые из года в год растут. А значит, и ощутимая прибыль не заставит себя долго ждать.

Подробнее в видеоматериале.

# Нефть в Беларуси # Полезные ископаемые в Беларуси

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