Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?

Во Дворце Независимости обсуждали, как сделать, чтобы белорусская нефть не подкачала. С этим у нас есть вопросы. Черное золото в нашей стране залегает на приличных глубинах. Иногда бурить приходится до 4 километров. Для сравнения: в России или Азербайджане нефть гораздо ближе, часто залегает на глубине около километра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, возможно, у нас не самые богатые запасы и объемы. В 2024-м мы получили без малого два миллиона тонн. В пиковые годы этот показатель доходил до 8 миллионов. Нефть в Беларуси начали качать еще в 60-х. Специалистов собирали по всему Союзу, и сейчас этот кейс будут развивать и дополнять.

Запасы нефти в Беларуси оценивают в 45 миллионов тонн. 144 миллиона тонн получили за все время промышленной добычи углеводорода, начатой еще в 60-е. Наша золотая жила – Припятский прогиб. Но это цифры и факты. А что в перспективе?

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии ПО «Белоруснефть»:

Вся эта геологическая съемка покрыта датчиками, которые фиксируют сигналы, которые создают непосредственно импульс взрыва. Эти импульсы проходят до кристаллического фундамента (больше нам не нужно), возвращаются обратно, и интерпретация полученных материалов уже в будущем будет преобразована в геологическое 3D-строение каждого тела, которое находится под землей.

Словно врачи-диагносты, сейсморазведчики создают свою томограмму, ищут ответ на главный вопрос: есть ли тут нефть и насколько она подвижна? Пришли совсем недавно, в мае. С одной стороны, геологи буквально на молекулы разбирают старые месторождения. С другой, поисковое бурение в перспективе может помочь найти новые залежи. Геологический кубик, над которым как раз и работают в этом полевом лагере, не мал. Охватывает больше семи сотен квадратных километров. За день здесь появляется примерно 220 скважин. За год прозвучит 65 тысяч взрывов, которые как раз и расскажут все от и до.

Андрей Кульченко, ведущий инженер по взрывным работам ПО «Белоруснефть»:

Буровзрывная бригада состоит из машиниста буровой установки, помощника машиниста буровой установки, водителя автоцистерны и взрывника. Бригада выполняет от 25 до 30 пикетов в день.

19-метровая скважина, взрыв, импульс, нужный инфосигнал, который считывают датчики. Ими буквально насыщено исследуемое поле. Каждые 50 метров новый информатор. И каждый не спит 20 суток без перерыва. Петр Повжик:

Сейсмика 3D, которую сегодня здесь выполняем, позволяет более четко давать представление не только о геологическом строении самого геологического тела, но и давать прогнозы фильтрационно-емкостных свойств, геохимических, геомеханических, для того чтобы впоследствии подбирать адресные технологии для воздействия на так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти. Кстати, почти 60 % белорусских запасов нефти трудноизвлекаемые, но чаще всего находятся они на действующих месторождениях. Поэтому осваивать как раз такие площади сейчас более выгодно.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Это скважина одного из старейших и крупнейших месторождений нашей страны – Речицкого. Открытая еще в 60-е годы, она стала своеобразной вехой в истории белорусской нефтедобычи. Сегодня в нашей стране 96 месторождений. Это и крупные, и мелкие. Этот список пополняется постоянно.

Речицкое месторождение обеспечивает 40 % от общей добычи у нас в стране, есть и потенциал благодаря трудноизвлекаемой нефти. Это, без преувеличения, второе дыхание месту с развитой инфраструктурой. Хотя, конечно, путь к трудной нефти тоже непростой. Черное золото залегает на глубине больше 2 километров, по горизонту бурим еще – плюс 2,5. Новые цифровые технологии трудности тоже помогают приручить. Лукашенко задал неудобные вопросы ответственным за нефтедобычу.