Больше очных встреч не будет. Россия и Украина поменяют формат переговоров

По данным ООН, около 40 % войн в мире велись за природные ресурсы. Спрос на полезные ископаемые растет, а с ним и градус напряжения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ресурсный фактор имеет значение и в конфликте в Украине. Это богатая страна. Одни земли чего только стоят, а то, что внутри, – настоящий природный Клондайк. Украина – лакомый кусок, который сейчас активно делят. Вопрос, кому больше достанется. Пока попытки прекратить конфликт и установить мир к глобальным подвижкам не привели. Но хотя бы сам факт, что такие переговоры идут, дорого стоит. В Стамбуле состоялся третий раунд переговоров. Он занял всего 40 минут. Больше встреч в очном формате не будет. Стороны создадут три группы для консультаций онлайн. Единственная тема, в которой достигнут прогресс, – обмен пленными.

Что до завершения конфликта, то позиции сторон не изменились. Россия предлагает вывод украинских войск из четырех областей либо заморозку по линии фронта с проведением выборов и демилитаризацией. Украина настаивает на прекращении огня без каких-либо условий, а также требует встречи первых лиц. Миссию посредников Украина предложила Трампу и Эрдогану, но Россия от такой встречи уже отказалась. Обсуждать пока нечего. Ничего похожего на проект мирного договора так и не появилось. За 2 месяца, которые прошли с прошлого Стамбула, американцы столкнулись с тем, что не могут влиять ни на Зеленского, ни на ЕС, ни тем более на позицию России. Поэтому план Трампа (быстро принудить стороны к миру) окончательно провален. Для решения вопроса Эрдоган пообещал, что сделает все возможное для встречи Путина и Трампа в Турции.