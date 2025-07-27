Больше очных встреч не будет. Россия и Украина поменяют формат переговоров

По данным ООН, около 40 % войн в мире велись за природные ресурсы. Спрос на полезные ископаемые растет, а с ним и градус напряжения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По данным ООН, около 40 % войн в мире велись за природные ресурсы. Спрос на полезные ископаемые растет, а с ним и градус напряжения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ресурсный фактор имеет значение и в конфликте в Украине. Это богатая страна. Одни земли чего только стоят, а то, что внутри, – настоящий природный Клондайк. Украина – лакомый кусок, который сейчас активно делят. Вопрос, кому больше достанется. Пока попытки прекратить конфликт и установить мир к глобальным подвижкам не привели. Но хотя бы сам факт, что такие переговоры идут, дорого стоит.
В Стамбуле состоялся третий раунд переговоров. Он занял всего 40 минут. Больше встреч в очном формате не будет. Стороны создадут три группы для консультаций онлайн. Единственная тема, в которой достигнут прогресс, – обмен пленными.
Что до завершения конфликта, то позиции сторон не изменились. Россия предлагает вывод украинских войск из четырех областей либо заморозку по линии фронта с проведением выборов и демилитаризацией. Украина настаивает на прекращении огня без каких-либо условий, а также требует встречи первых лиц.
Миссию посредников Украина предложила Трампу и Эрдогану, но Россия от такой встречи уже отказалась. Обсуждать пока нечего. Ничего похожего на проект мирного договора так и не появилось. За 2 месяца, которые прошли с прошлого Стамбула, американцы столкнулись с тем, что не могут влиять ни на Зеленского, ни на ЕС, ни тем более на позицию России. Поэтому план Трампа (быстро принудить стороны к миру) окончательно провален. Для решения вопроса Эрдоган пообещал, что сделает все возможное для встречи Путина и Трампа в Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции:
Я говорил с мистером Путиным и попросил его поддержать мирный процесс. Возможно, на этой неделе мы сможем обсудить этот вопрос с Путиным и Трампом. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы привести лидеров в Стамбул.
Но на слуху другая встреча, результаты которой могут повлиять на расстановку сил. Как пишут СМИ, возможно, Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры в КНР, где 8 сентября состоится военный парад. Такое совместное появление лидеров Китая, России и США сможет стать символом единства и стремления к мировой стабильности.
Очевидно, что Европе нужна новая архитектура безопасности. Прошлая администрация США изрядно постаралась, чтобы разрушить все, на чем так долго держался мир в нашем регионе. В этом процессе не обойтись без Беларуси. Даже американцы в итоге пришли к этому, и недавно наш Президент принимал во Дворце Независимости гонцов Трампа.
С самого начала белорусский Президент погружен в события в Украине и, как ни один другой политик, понимает все происходящие там процессы. Пока Зеленский первым не ввел санкции против нашей страны, мы в значительной мере присутствовали в украинской политике, но определенное влияние сохраняется и сегодня. Вместе с тем интерес Беларуси – снизить градус враждебности со стороны Литвы и Польши, на которых большое влияние имеют США. Говоря словами Трампа, нужна большая сделка, но заключаться она будет не в Стамбуле, а в Минске и Москве.