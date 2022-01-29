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«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко

29 января 2022 16:46
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Новости Беларуси. Независимость в сильной экономике, социальном фундаменте, стабильной работе промышленности. А еще в людях, которые хотят и могут брать на себя ответственность. Так готовы ли белорусы быть инициативными и работать на себя? Ответы на эти вопросы Президента и есть эскиз будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко -1

Я уверен, что белорусов волнует свое будущее, они готовы быть инициативными. Мне в первую очередь кажется, что нужно не отдавать на откуп вчерашним оппозиционерам эту инициативность.

«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко -4

Независимость – это, наверное, самое основное, что у нас есть на сегодняшний момент. Кто бы там что ни говорил, что нас оккупировали, что-то еще, все это чушь. Мы независимый народ, мы живем своей жизнью. У нас есть свой Президент.

«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко -7

Скажу как девушка, как женщина, как будущая мама. Если вдруг возникнет такая необходимость, конечно, не задумываясь, я встану на защиту своего государства.

«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко -10

Пойду в армию, буду помогать народу. Если будут какие-то войны, я буду воевать за Беларусь, если понадобится.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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