«Мы независимый народ, мы живём своей жизнью. У нас есть свой Президент». Белорусы обсуждают Послание Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Независимость в сильной экономике, социальном фундаменте, стабильной работе промышленности. А еще в людях, которые хотят и могут брать на себя ответственность. Так готовы ли белорусы быть инициативными и работать на себя? Ответы на эти вопросы Президента и есть эскиз будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я уверен, что белорусов волнует свое будущее, они готовы быть инициативными. Мне в первую очередь кажется, что нужно не отдавать на откуп вчерашним оппозиционерам эту инициативность.

Независимость – это, наверное, самое основное, что у нас есть на сегодняшний момент. Кто бы там что ни говорил, что нас оккупировали, что-то еще, все это чушь. Мы независимый народ, мы живем своей жизнью. У нас есть свой Президент.