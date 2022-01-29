Вадим Боровик: «Хотят ли русские войны, хотят ли белорусы войны? Нет, не хотим»

Напомним, встреча с белорусским лидером длилась больше 3,5 часа. Президент ответил на самые острые вопросы, интересующие общество, – это традиционно экономика, социальные гарантии, а также здравоохранение. Однако самой волнующей темой, ожидаемо, стала военная угроза, нависшая над страной. Глава государства обозначил свою позицию четко – Беларусь никогда не желала войны, но при необходимости будет защищать себя от внешней агрессии.

Вадим Боровик: НАТО может быть троянским конем, который приведет к тому, что в Европе начнется третья мировая война. Подробнее здесь .

Вадим Боровик, политолог:

Если нашим национальным интересам будет реальная угроза безопасности, мы должны сами быть готовы принять участие в отстаивании и защите своего Отечества, детей своих придется. Но поймите, это крайняя мера. И когда мы говорим о том, что готовы взяться за приклад того или иного вида оружия, нужно понимать то, что это крайняя мера, которую белорусы не хотят. Хотят ли русские войны, хотят ли белорусы войны? Нет, не хотим. Но готовы ли мы ответить?

Среди резонансных тем Послания также дельный совет от Президента беглой оппозиции. Чтобы больше не жаловаться на тяжкую европейскую долю, Александр Лукашенко рекомендовал поскорее вернуться на родину и понести законное наказание. Предложение аплодисментами одобрили тысячи белорусов в зале и, судя по популярности в Telegram-каналах, оно быстро дошло до адресатов.