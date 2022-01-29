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Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия

29 января 2022 16:32
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Новости Беларуси. На что готовы белорусы, чтобы защитить свой суверенитет, независимость и самостоятельность? Эти вопросы землякам Президент озвучил во время ежегодного Послания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия-1

Острые темы, над которыми действительно стоит задуматься, тут же обрели общественный резонанс. Ведь когда над страной нависла военная угроза, не ослабевают экономический и информационный прессинги. Это касается каждого.  

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Готовы ли мы вкладываться в укрепление обороноспособности страны? Наверняка задумывался над этим редкий белорус. А между тем который месяц милитаризация вдоль наших рубежей – волнительный инфоповод и в медиа, и в интернете. Конечно, ситуацию на контроле держит главнокомандующий, меры принимают профильные ведомства. Но! Мир и спокойствие ведь общие желания, а свои желания нужно быть готовым защищать.  

Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
У нас должно быть свое вооружение, военная техника, чтобы мы не зависели, могли в любой момент обеспечить боеприпасами и возможностью для того, чтобы вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия.  

Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия-7

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Алексей Авдонин # Ксения Худолей # Фотофакт

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