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Игорь Марзалюк: «Если будут какие-то провокации, то провокаторам придётся очень несладко»

29 января 2022 16:39
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Новости Беларуси. На что готовы белорусы, чтобы защитить свой суверенитет, независимость и самостоятельность? Эти вопросы землякам Президент озвучил во время ежегодного Послания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые темы, над которыми действительно стоит задуматься, тут же обрели общественный резонанс. Ведь когда над страной нависла военная угроза, не ослабевают экономический и информационный прессинги, это касается каждого.  

Игорь Марзалюк: «Если будут какие-то провокации, то провокаторам придётся очень несладко»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если будут какие-то провокации, то провокаторам придется очень несладко. Вот эта истерия, связанная с тем, что чуть ли не на Украину интервенция, мы просто продемонстрируем, как мы можем, на учениях, чтобы у всех последняя охота на какие-то провокации отпала. Я глубоко уверен, что белорусские границы на замке, что никто их не нарушит, а если нарушит, то десять раз пожалеет.

Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия. Подробнее здесь.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Ксения Худолей # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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