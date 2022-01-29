Игорь Марзалюк: «Если будут какие-то провокации, то провокаторам придётся очень несладко»

Новости Беларуси. На что готовы белорусы, чтобы защитить свой суверенитет, независимость и самостоятельность? Эти вопросы землякам Президент озвучил во время ежегодного Послания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые темы, над которыми действительно стоит задуматься, тут же обрели общественный резонанс. Ведь когда над страной нависла военная угроза, не ослабевают экономический и информационный прессинги, это касается каждого.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если будут какие-то провокации, то провокаторам придется очень несладко. Вот эта истерия, связанная с тем, что чуть ли не на Украину интервенция, мы просто продемонстрируем, как мы можем, на учениях, чтобы у всех последняя охота на какие-то провокации отпала. Я глубоко уверен, что белорусские границы на замке, что никто их не нарушит, а если нарушит, то десять раз пожалеет.