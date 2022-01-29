Александр Лукашенко: я шоколад «Президент» изобрёл, чтобы вам было немножко слаще, понимая мою жёсткую политику

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, не отрицаем, в стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства, другой власти. Это нормально: государственная власть – это не шоколад «Президент» (наверное, вы уже попробовали?), чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против. Но я этот шоколад изобрел, чтобы вам было немножко слаще, понимая мою жесткую политику и ощущая, поэтому ешьте на здоровье.

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