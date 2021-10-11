«В Слуцке это совершенно не будет работать». Какая журналистика нужна в регионах?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу « По существу ».

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»: В защиту регионов скажу, что не всегда регионы виноваты (относительно Telegram-каналов). Иногда регионам сверху приходят некие распоряжения, которые для этого конкретного региона в медиасфере плохоработающие. Поручение «создайте все Telegram-каналы» с разной эффективностью работает, например, в Солигорске и в соседнем Слуцке. В Солигорске это будет массово читаться, а в Слуцке это совершенно не будет работать.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»: Не надо быть робкими. Есть такой провокатор в Литве – Паук [Блогер Андрей Паук – прим.ред.]. Он звонит разным людям, устраивает провокации. Я могу даже обратиться к нашим госслужащим, силовикам: услышите эту фамилию – просто посылайте на три буквы. Никто не осудит, уверен.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: Сейчас самая большая проблема – это районы. Вы посмотрите хотя бы пресс-центры. Чтобы хотя бы от одного района было что-то внятное. Они начинают делать Telegram-каналы. Более-менее что-то начинает появляться, но на этом все и завершается.

Алена Сырова, СТВ:

Здесь должны быть разные подходы.

Игорь Тур:

Но журналисты в Слуцке, выполняя некое поручение, будут работать с низким КПД, вместо того чтобы писать хорошие материалы – то, что нужно в Слуцке.

Николай Щекин:

Несколько месяцев назад, например, в Крупском районе (самый маленький в Минской области) появился Telegram-канал. Там человек за этим закреплен, но он этим болеет действительно, начинает расти этот Telegram-канал.

Григорий Азаренок:

Все зависит от человека, кадры решают все. Мы уже цитировали этого человека.

Николай Щекин:

Мы говорим: разные страны. Повестка дня у нас совершенно другая. Много десятилетий – три десятка лет – у нас повестка дня была государственное строительство, сельское хозяйство. Надо было накормить людей, напоить. И мы не умели играть в эти фейки, в политическое шоу. Сейчас начинаем только думать об этом.

Григорий Азаренок:

Но не фейки, у нас фейков нет.

Николай Щекин:

Придется и об этом думать тоже.

Григорий Азаренок:

Да, есть еще один момент. Надо немножко тезис поменять. Не то, что мы здесь пропаганда и должны что-то пропагандировать и распространять на максимальное количество людей. Это не так. Большинство людей за нас, но надо, чтобы у них был голос. А вот они как раз таки работают, чтобы распространять свое влияние все дальше и дальше. Они же сейчас чего печалятся? «У нас была «хипстер-штрассе», где все были такие же, как и мы. И мы думали, что нас большинство и вообще все».