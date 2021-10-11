«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси посвящена мамам. В ближайшие дни в разных регионах пройдут торжественные встречи и традиционные для середины октября церемонии награждения орденом Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала неделя с акции «Поздравим маму почтой». Все желающие могли отправить открытки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником.

Порадовать и приятно удивить почтовым приветом близких людей можно было в ряде отделений «Белпочты».

Анастасия Сазонова, специалист пресс-центра РУП «Белпочта»:

День матери – это хороший, прекрасный повод еще раз сказать маме слова благодарности. По доброй традиции РУП «Белпочта» ежегодно ко Дню матери проводит акцию «Поздравим маму почтой».