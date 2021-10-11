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«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку

11 октября 2021 19:38
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси посвящена мамам. В ближайшие дни в разных регионах пройдут торжественные встречи и традиционные для середины октября церемонии награждения орденом Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку -1

Стартовала неделя с акции «Поздравим маму почтой». Все желающие могли отправить открытки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником.

«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку -4

Порадовать и приятно удивить почтовым приветом близких людей можно было в ряде отделений «Белпочты».

«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку -7

Анастасия Сазонова, специалист пресс-центра РУП «Белпочта»:
День матери – это хороший, прекрасный повод еще раз сказать маме слова благодарности. По доброй традиции РУП «Белпочта» ежегодно ко Дню матери проводит акцию «Поздравим маму почтой».

«Прекрасный повод ещё раз сказать маме слова благодарности». «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку -10

Открытки разлетятся в разные уголки Беларуси. Поздравления «Белпочта» отправляет бесплатно.

# Праздничные даты # общество # Анастасия Сазонова # Фотофакт

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