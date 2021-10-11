В 2020-м сыграли на чувстве справедливости белорусов? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу « По существу ».

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это хорошо, что прошло. Наших журналистов белорусских было 10-15 %, которые на это покупались. Справедливость у белоруса идет с «нутренной» недоверчивостью, это тоже есть. Я не знаю, как можно верить в историю, которую рассказали, у меня первый вопрос: ты сам видел, или тебе одна баба сказала?

Григорий Азаренок:

Воскресенский сказал, что они там всему верили, крематориям верили и так далее.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

К сожалению, есть часть людей, которая этому верит. Всей сфере нужно научиться работать с эмоцией, создавать продукт не только, скажем, информационный, но и с элементами шоу. Я не говорю, что совершенно не нужно подсматривать что-то адекватное и хорошо работающее у, скажем, иностранных СМИ. Некие шоу политические, околоэкономические, социальные. Развлечения для зрителя нам придется создавать самостоятельно, потому что если мы не создадим, это шоу создаст кто-то другой, и будут смотреть совершенно другую повестку, не нашу. И мы потом будем решать проблемы того, что смотрели не нас.

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