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В 2020-м сыграли на чувстве справедливости белорусов? Мнения экспертов

11 октября 2021 19:12
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Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
На нашей ценности – справедливости – очень многие сыграли в прошлом году. Посмотрите, какие истории публиковали слезливые: кто-то пострадал, кого-то обидели, кого-то еще как-то.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
Дубинкой изнасиловали 20 человек в автозаке.  

В 2020-м сыграли на чувстве справедливости белорусов? Мнения экспертов-1

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:  
Это хорошо, что прошло. Наших журналистов белорусских было 10-15 %, которые на это покупались. Справедливость у белоруса идет с «нутренной» недоверчивостью, это тоже есть. Я не знаю, как можно верить в историю, которую рассказали, у меня первый вопрос: ты сам видел, или тебе одна баба сказала?  

Григорий Азаренок:  
Воскресенский сказал, что они там всему верили, крематориям верили и так далее.  

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:  
К сожалению, есть часть людей, которая этому верит. Всей сфере нужно научиться работать с эмоцией, создавать продукт не только, скажем, информационный, но и с элементами шоу. Я не говорю, что совершенно не нужно подсматривать что-то адекватное и хорошо работающее у, скажем, иностранных СМИ. Некие шоу политические, околоэкономические, социальные. Развлечения для зрителя нам придется создавать самостоятельно, потому что если мы не создадим, это шоу создаст кто-то другой, и будут смотреть совершенно другую повестку, не нашу. И мы потом будем решать проблемы того, что смотрели не нас.  

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# Акции протеста # общество # Алена Сырова # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик # Игорь Тур # Фотофакт

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