Азарёнок не смог найти сам. Куда пропадают книги Муковозчика и Тура с полок магазинов?
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В советское время была газета «Правда», где было напечатано что-то и было точно известно, что в «Правде» всегда правда. Для сотрудников МЧС, людей, абстрагированных от медиа, какое медиа нашей страны является аксиомой того, что это действительно так и произошло?
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Очень многие до сих пор предпочитают получать информацию в печатном виде – это без вариантов «СБ. Беларуси сегодня». Что касается телеканалов – да, все телеканалы у нас в почете, я сам постоянно езжу в регионы, недавно был в командировке в Мозыре. Задаешь буквально пару вопросов людям о повестке, спрашиваешь, что было во вчерашних новостях, и по тому, как они отвечают, ты все сразу понимаешь, что действительно они видели и смотрели.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
По регионам много вопросов. И идеологически, не столь важно. Больше, конечно, бытовых, но всех интересуют одни и те же вопросы практически. Здесь очень важно отвечать на них, потому что даже любой бытовой вопрос может перерасти в политический. Чтобы этого не было, эта работа должна быть системной.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я заходил на прошлой неделе в несколько книжных магазинов. Книга Андрея Николаевича Муковозчика, которая описывала все, что у нас происходило, на каких-то таких задворках, что я ее сам не нашел. Мне пришлось спрашивать консультанта. Государственная книжная сеть.
Кирилл Казаков:
А книгу Игоря Тура нашли?
Григорий Азаренок:
Книгу Игоря Тура тоже не нашли, а вот всякие там Алексиевич и прочие – они лежат в гипермаркетах, там, где эротика, и вот оно. Туда люди и привлекаются.
Кирилл Казаков:
Хорошее сравнение.
Григорий Азаренок:
Все почему-то к этому привлекается, а вас почему-то на задворки кто-то все еще прячет.
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Прячут, прячут. Мне рассказывают. Я же доберусь. Хочу обратиться. Я же доберусь до того издательства, которое занимается саботажем. Я не хочу трогать очень многих хороших, порядочных и патриотичных людей, но я доберусь до конкретных, кто это саботирует, и мало ведь не покажется. Заканчивайте эту историю.
Григорий Азаренок:
Потом ГУБОП?
Андрей Муковозчик:
Да нет. Ну, будет позорно.
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