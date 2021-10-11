Азарёнок не смог найти сам. Куда пропадают книги Муковозчика и Тура с полок магазинов?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В советское время была газета «Правда», где было напечатано что-то и было точно известно, что в «Правде» всегда правда. Для сотрудников МЧС, людей, абстрагированных от медиа, какое медиа нашей страны является аксиомой того, что это действительно так и произошло?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Очень многие до сих пор предпочитают получать информацию в печатном виде – это без вариантов «СБ. Беларуси сегодня». Что касается телеканалов – да, все телеканалы у нас в почете, я сам постоянно езжу в регионы, недавно был в командировке в Мозыре. Задаешь буквально пару вопросов людям о повестке, спрашиваешь, что было во вчерашних новостях, и по тому, как они отвечают, ты все сразу понимаешь, что действительно они видели и смотрели.