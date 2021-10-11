Григорий Азарёнок: нет никакой журналистики, не существует журналистской этики, есть солдаты информационной войны
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В условиях гибридной атаки, которая у нас идет, мы же тоже защищаем государственную позицию, мы же тоже, наверное, активисты?
«Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определенной черты». Где проходит грань профессиональной этики – читайте здесь.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы видели, как вели себя на «Большом разговоре» журналисты CNN. Им уже три раза все объяснили, у них есть только своя мантра. И все, больше ничего нет. Нет никакой журналистики, не существует никакой журналистской этики. Есть солдаты информационной войны и те, кто пишет прогноз погоды. Все.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Журналистская этика существует. Просто это как набор заповедей. То есть это идеальный образ журналиста, к которому стоит стремиться.
Кирилл Казаков:
Гриша – журналист достаточно специфический для нашей страны и в принципе для постсоветского пространства.
Андрей Кривошеев:
Это авторская публицистика в чистом виде. Границы этики расширены.
Кирилл Казаков:
Иногда мужицким языком объясняет, каким образом надо строить в нашей стране нормальное государство. Я как руководитель канала принимаю эту позицию, но очень многие мне говорят: когда Гриша говорит «мрази», «крысы» и прочее – это якобы невозможно говорить, это не по-журналистски. Но когда мы с ним придумывали это программу «Тайные пружины политики 2.0», у нас с ним идея главная была заговорить языком Telegram. Telegram – это журналистика? Гриша – журналист?
Андрей Кривошеев:
Telegram считают гражданской журналистикой, что неправда. Это способ коммуникации. Если к Григорию лично обращаются на таком языке, на мой взгляд, он может ответить так, чтобы его поняли.
Кирилл Казаков:
Именно поэтому у него рубрика авторская.
Григорий Азаренок:
Ко всем нам так обращаются. Очень много можно рассуждать о журналистской этике, что более уместно, что расширено, что сужено и так далее. 2013 год. «Репортеры без границ», «Amnesty International» и еще что-то просто делают постанову, когда Асад якобы воюет химическим оружием, делают тупо постанову – и войну начинают из-за этого. Они в Ливии делали постанову в американских студиях, потом входили ракеты.
Кирилл Казаков:
Все всегда сравнивают: на ОНТ Тур – он интеллигентно и грамотно, а Гриша сразу ломом бьет.
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Мне этот же вопрос задали блогеры, многие из которых уверенно считали, что они практически журналисты, у меня был мастер-класс, «а чем мы отличаемся? Мы же ничем не хуже, только что влияния и просмотров у нас малек поменьше, вы добавьте».
Николай Щекин:
Каждый из журналистов занимает определенную нишу и востребован в этой нише. Гриша отвечает на те позиции, которые есть.
Андрей Муковозчик:
Я хочу сказать про нишу Григория. Как им ответишь? Был вопрос про крыс и остальное. Я посидел, подумал и сказал: слушайте, когда политрук поднимает своих бойцов в атаку, ему дозволено все, хоть матом, хоть как, главное, чтобы пошли и победили. Потому что есть разные люди, очень многих надо поднимать, до сих пор надо людям рассказывать, что мы воюем. Ребята, страна уже подверглась нападению. Не все это понимают. И когда Григорий поднимает свой взвод в атаку, а он именно это и делает, то какие вопросы к его лексике? Вопрос – высоту занять.
Алена Сырова, СТВ:
Но есть же вопросы все-таки?
Андрей Кривошеев:
Конечно. В союз журналистов больше всего запросов в комитет по этике именно по Григорию Азаренку. Мы рассматриваем.
Кирилл Казаков:
Гриша, не все знают, что ты в обычной жизни человек очень добрый и стеснительный.
Григорий Азаренок:
Подхвачу Андрея Николаевича с тяжелой артиллерии, с товарища Сталина. «Прежде всего необходимо, чтобы наши люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от журналистской этики (это я добавил), от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом». Ну и так далее, мысль предельно понятна.
Андрей Муковозчик:
В этом весь Григорий – добавил журналистскую этику к товарищу Сталину.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
И Григорий несет ответственность за свои позиции, и ты как генеральный директор тоже несешь ответственность, в отличие от того же Можейко [Геннадий Можейко, белорусский журналист, работающий в издании «КП в Белоруссии» – прим.ред.].
Григорий Азаренок:
Просто разные задачи. Моя задача, наверное, как-то вдохновлять наших сторонников и бесить очень сильно «этих», чтобы они отвечали, злились, а у Игоря задача очень тонкая, точечная, хирургическая.
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