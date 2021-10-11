Григорий Азарёнок: нет никакой журналистики, не существует журналистской этики, есть солдаты информационной войны

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В условиях гибридной атаки, которая у нас идет, мы же тоже защищаем государственную позицию, мы же тоже, наверное, активисты? «Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определенной черты». Где проходит грань профессиональной этики – читайте здесь.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы видели, как вели себя на «Большом разговоре» журналисты CNN. Им уже три раза все объяснили, у них есть только своя мантра. И все, больше ничего нет. Нет никакой журналистики, не существует никакой журналистской этики. Есть солдаты информационной войны и те, кто пишет прогноз погоды. Все. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Журналистская этика существует. Просто это как набор заповедей. То есть это идеальный образ журналиста, к которому стоит стремиться. Кирилл Казаков:

Гриша – журналист достаточно специфический для нашей страны и в принципе для постсоветского пространства. Андрей Кривошеев:

Это авторская публицистика в чистом виде. Границы этики расширены. Кирилл Казаков:

Иногда мужицким языком объясняет, каким образом надо строить в нашей стране нормальное государство. Я как руководитель канала принимаю эту позицию, но очень многие мне говорят: когда Гриша говорит «мрази», «крысы» и прочее – это якобы невозможно говорить, это не по-журналистски. Но когда мы с ним придумывали это программу «Тайные пружины политики 2.0», у нас с ним идея главная была заговорить языком Telegram. Telegram – это журналистика? Гриша – журналист?

Андрей Кривошеев:

Telegram считают гражданской журналистикой, что неправда. Это способ коммуникации. Если к Григорию лично обращаются на таком языке, на мой взгляд, он может ответить так, чтобы его поняли. Кирилл Казаков:

Именно поэтому у него рубрика авторская. Григорий Азаренок:

Ко всем нам так обращаются. Очень много можно рассуждать о журналистской этике, что более уместно, что расширено, что сужено и так далее. 2013 год. «Репортеры без границ», «Amnesty International» и еще что-то просто делают постанову, когда Асад якобы воюет химическим оружием, делают тупо постанову – и войну начинают из-за этого. Они в Ливии делали постанову в американских студиях, потом входили ракеты. Кирилл Казаков:

Все всегда сравнивают: на ОНТ Тур – он интеллигентно и грамотно, а Гриша сразу ломом бьет. Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мне этот же вопрос задали блогеры, многие из которых уверенно считали, что они практически журналисты, у меня был мастер-класс, «а чем мы отличаемся? Мы же ничем не хуже, только что влияния и просмотров у нас малек поменьше, вы добавьте». Николай Щекин:

Каждый из журналистов занимает определенную нишу и востребован в этой нише. Гриша отвечает на те позиции, которые есть.