Виталий Новицкий: «Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо»
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Виталий, со стороны сотрудника, который занимается в силовом ведомстве работой с прессой. Пресса поменялась за последний год? Журналисты поменялись? Подходы поменялись?
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Да, безусловно, но объективности ради нужно сказать, что журналисты республиканских СМИ и до всех этих событий и задавали мне неудобные вопросы, и проблемные темы поднимали. Сейчас я вижу, как сильно подтянулись региональные журналисты, которые точно так же во имя и ради общей цели и задают острые вопросы, и раскапывают темы. Но у меня нет вот этой проблемы несуществующих очевидцев. И, соответственно, любую, даже негативную тему, в которой я не был бы так заинтересован, мы нормально отрабатываем. При этом в последнее время на вот этом большом республиканском уровне благодаря вот этим всем мерам информация о чрезвычайных ситуациях, которая, понятно, весьма чувствительная, она подается сейчас взвешенно.
Кирилл Казаков:
Как могли, так и хайпанули.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
К «Большому разговору» если возвращаясь, никто не мог себе представить, что на «Большом разговоре» присутствующие здесь так смогут ответить западным журналистам. Ведь всегда тихо, и это в Москве продолжается. Наверное, на постсоветском пространстве первый раз, когда журналисты встали (Григорий, к примеру, Игорь) и открыто показали свою гражданскую позицию.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Олесь Бузина там в Киеве назвал эту послицу США, которая хороводила Майдан, болотной кикиморой или как-то еще, но потом его, к сожалению, убили.
Николай Щекин:
Во всяком случае, показала свое лицо уже наша журналистика. Она молодая, она имеет уже свой хребет, свою психологию
Григорий Азаренок:
Ничего себе хребет. Сидят в Конгрессе США.
Николай Щекин:
Я говорю про нашу журналистику уже.
Григорий Азаренок:
Подонок Харитонов сидит и рассказывает про телеканал CTV, и то, что мы про них там говорим. Потом он бежит в другие структуры к другим журналистам это все заваливает.
Алена Сырова, СТВ:
Еще задолго до августовских событий мы видели, как ряд СМИ, которые уже таковыми в нашей стране не являются, шли единым фронтом. У них какая-то была особая стезя, можно было заметить: определенные статьи появлялись, определенную тематику выбирали. Вы тоже заметили? Апрель-май 2020 года. Как к вам обращались за информацией определенного характера?
Виталий Новицкий:
Чего греха таить, были у нас, пускай мало, работники, которые приняли решение не просто уйти, но сделать это громко. И все эти немногочисленные истории, разумеется, сразу же выливались в огромный жанр – пожалейка, назовем его так, где на пяти страницах подробненько все рассказывается, каким замечательным парнем был. А дальше – патриот, не патриот, когда журналист звонит за комментарием, я прекрасно понимаю: это будет огромная статья, в которой будет один абзац – уж так уж и быть, соблюдем приличия, поэтому пусть пресс-секретарь МЧС что-нибудь скажет. И когда начинаешь задавать простые вопросы: а вы вообще видели причину, что человек сам уволился? Нет, это неважно. Вы поясните, почему вы человека уволили и все.
Алена Сырова:
Виталий, но твиттерские вас обожали до всех этих событий. Что произошло сейчас? Как я посмотрю, далеко другие чувства.
Виталий Новицкий:
Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо. Просто на вот это острое время люди, которые выражают государственную позицию, замолчали. Потому что они боялись реакции. Особенно, эти горячие один-два месяца. Они боялись ответной реакции. Они видели, какое количество негатива вываливается на меня, на наш аккаунт МЧС. Они все это видели. Ситуация выравнивается. И сейчас уже не скажу, что она пришла в норму, поскольку война продолжается объективно. Но она сейчас уже гораздо лучше, гораздо адекватнее и уже куда более оно отображает то, что в реальности происходит в обществе хороших, адекватных, разумных людей, которые понимают, что к чему происходит.
Кирилл Казаков:
А вот нынешняя ситуация в медиамире. Вам как сотруднику пресс-службы появление Telegram-каналов, ускорение появления информации в публичном пространстве. Как вы начали меняться, чтобы соответствовать нормам времени?
Виталий Новицкий:
Долго не буду спорить, но насчет ускорения вопрос весьма спорный. Еще когда-то была древняя история в «Одноклассниках», когда там через три минуты после одного инцидента появилась фотография. Поэтому нет на самом деле такого ускорения. Другое дело, что доступ к этим соцсетям и к этим инструментам у все большего количества людей. Здесь понятно, что наше ведомство максимально должно все оперативно делать. Было недавно отключение масштабное электроснабжения – все получилось в оперативном режиме, нормально. В том числе и с вашей помощью. Рассказать, донести до людей. И даже какие-то попытки что-то найти, опять-таки, каких-то очевидцев, которые там как будто что-то видели, обречены на провал. И я вижу, что мы идем в том направлении. Все идет, как надо. И мы, и мои коллеги-официальные представители из других министерств научились работать.
Алена Сырова:
Даже если появляется коротенький комментарий о том, что мы выясняем, подробности будут позже. Снимается вот этот ажиотаж. Потому что когда все-таки официальные органы хранят молчание, то здесь почвы для спекуляций больше.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Очень важно, чтобы официальные органы давали эту информацию раньше кого бы то ни было.
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Кроме шоу, которое нам придется научиться делать, нам нужно, чтобы государственное ведомство реагировало если не первым, то в первой пятерке. Это обязательно. И следующее, чтобы это районы распространяли. Чтобы районы распространяли у себя. И все. И мы забираем у них то поле, на котором они нам оттоптали ноги.
Григорий Азаренок:
И давайте еще отметим, какие у нас замечательные сейчас пресс-секретари. Наталья Дмитриевна Ганусевич – ГУВД Мингорисполкома, Ольга Николаевна Чемоданова была, сейчас она в Мингорисполкоме. Какие наши силовики, как раскрылись медийно. Дмитрий Владимирович Балаба, Николай Николаевич Карпенков. Они становятся ньюсмейкерами сами тоже.
Алена Сырова:
Я уже шучу о том, что силовые ведомства у нас стали самыми открытыми, даже более открытые, чем гражданские.
Кирилл Казаков:
Кстати, это всегда было, это правда. Силовые ведомства были всегда открыты.
Алена Сырова:
Ну, с вашим опытом работы в «Зоне Х».
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