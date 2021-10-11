Виталий Новицкий: «Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо»

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Виталий, со стороны сотрудника, который занимается в силовом ведомстве работой с прессой. Пресса поменялась за последний год? Журналисты поменялись? Подходы поменялись?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Да, безусловно, но объективности ради нужно сказать, что журналисты республиканских СМИ и до всех этих событий и задавали мне неудобные вопросы, и проблемные темы поднимали. Сейчас я вижу, как сильно подтянулись региональные журналисты, которые точно так же во имя и ради общей цели и задают острые вопросы, и раскапывают темы. Но у меня нет вот этой проблемы несуществующих очевидцев. И, соответственно, любую, даже негативную тему, в которой я не был бы так заинтересован, мы нормально отрабатываем. При этом в последнее время на вот этом большом республиканском уровне благодаря вот этим всем мерам информация о чрезвычайных ситуациях, которая, понятно, весьма чувствительная, она подается сейчас взвешенно. Кирилл Казаков:

Как могли, так и хайпанули. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

К «Большому разговору» если возвращаясь, никто не мог себе представить, что на «Большом разговоре» присутствующие здесь так смогут ответить западным журналистам. Ведь всегда тихо, и это в Москве продолжается. Наверное, на постсоветском пространстве первый раз, когда журналисты встали (Григорий, к примеру, Игорь) и открыто показали свою гражданскую позицию. Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Олесь Бузина там в Киеве назвал эту послицу США, которая хороводила Майдан, болотной кикиморой или как-то еще, но потом его, к сожалению, убили.

Николай Щекин:

Во всяком случае, показала свое лицо уже наша журналистика. Она молодая, она имеет уже свой хребет, свою психологию Григорий Азаренок:

Ничего себе хребет. Сидят в Конгрессе США. Николай Щекин:

Я говорю про нашу журналистику уже. Григорий Азаренок:

Подонок Харитонов сидит и рассказывает про телеканал CTV, и то, что мы про них там говорим. Потом он бежит в другие структуры к другим журналистам это все заваливает. Алена Сырова, СТВ:

Еще задолго до августовских событий мы видели, как ряд СМИ, которые уже таковыми в нашей стране не являются, шли единым фронтом. У них какая-то была особая стезя, можно было заметить: определенные статьи появлялись, определенную тематику выбирали. Вы тоже заметили? Апрель-май 2020 года. Как к вам обращались за информацией определенного характера?

Виталий Новицкий:

Чего греха таить, были у нас, пускай мало, работники, которые приняли решение не просто уйти, но сделать это громко. И все эти немногочисленные истории, разумеется, сразу же выливались в огромный жанр – пожалейка, назовем его так, где на пяти страницах подробненько все рассказывается, каким замечательным парнем был. А дальше – патриот, не патриот, когда журналист звонит за комментарием, я прекрасно понимаю: это будет огромная статья, в которой будет один абзац – уж так уж и быть, соблюдем приличия, поэтому пусть пресс-секретарь МЧС что-нибудь скажет. И когда начинаешь задавать простые вопросы: а вы вообще видели причину, что человек сам уволился? Нет, это неважно. Вы поясните, почему вы человека уволили и все. Алена Сырова:

Виталий, но твиттерские вас обожали до всех этих событий. Что произошло сейчас? Как я посмотрю, далеко другие чувства. Виталий Новицкий:

Твиттерские по-прежнему к МЧС относятся хорошо. Просто на вот это острое время люди, которые выражают государственную позицию, замолчали. Потому что они боялись реакции. Особенно, эти горячие один-два месяца. Они боялись ответной реакции. Они видели, какое количество негатива вываливается на меня, на наш аккаунт МЧС. Они все это видели. Ситуация выравнивается. И сейчас уже не скажу, что она пришла в норму, поскольку война продолжается объективно. Но она сейчас уже гораздо лучше, гораздо адекватнее и уже куда более оно отображает то, что в реальности происходит в обществе хороших, адекватных, разумных людей, которые понимают, что к чему происходит. Кирилл Казаков:

А вот нынешняя ситуация в медиамире. Вам как сотруднику пресс-службы появление Telegram-каналов, ускорение появления информации в публичном пространстве. Как вы начали меняться, чтобы соответствовать нормам времени?