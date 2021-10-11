«Деньги конечный итог, а не слава». Чем отличается белорусская журналистика от иностранной?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Игорь, все ли у нас в порядке с белорусской журналистикой? Часто говорят: белорусская журналистика не такая, как европейская, американская, российская, она больше коммерциализована, еще как-то. А у нас честнее или как? Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Та журналистика, которая из этих примеров, это журналистика хайпа, журналистика максимального интереса. К сожалению, так уж сложилось, что традиционно любят чернуху, если говорить по-простому. Что-то случилось негативное – это вызывает больший интерес, куда больший. Если журналистика развивается в сторону получения максимального хайпа, максимальной аудитории, а это максимальное количество денег, то это приводит к таким случаям, когда ради денег, деньги конечный итог, а не слава. В Беларуси журналистика развивается по иному пути. Деньги в белорусской журналистике не были и, на мой субъективный взгляд, пока действующий Президент у власти, деньги не будут определяющим фактором точно. А вот некоторым газетам, которые стремятся к таблоидной версии, очень хотелось бы, чтобы во главе угла были деньги, потому что они на это заточены. Когда «Комсомолка» радостно говорит «мы самоокупаемый проект», это так себе аргумент, потому что можно с разных сторон посмотреть, за счет чего эта окупаемость достигалась, за счет каких материалов и какой работы. Мне кажется, что наша журналистика останется созидательной, а вот момент разрушения оппонентов – в условиях войны мы действуем так. Кирилл Казаков:

Мы воюем, поэтому мы честные?

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Нифига, наоборот, скорее. На нас напали, потому что мы честные. Не будет в белорусской журналистике такого объема денег, и, может быть, слава богу. Не будет в белорусской журналистике поисков хайпа. Вот почему. Мы изначально (слава богу, нам эту ментальность не сломали) не любим копаться в мусоре. Мы понимаем, что это мусор и в него руками лезть не надо. Кирилл Казаков:

Но читая ваши колонки – приходится? Андрей Муковозчик:

Приходится. Программа Невзорова «600 секунд». Чем она отличается от бразильской? Невзорову оставался один шаг, чтобы эта бригада начала делать постановочные отравления, ограбления и, наконец, убийства. Вот и все. Мы, слава богу, не пошли по пути России. Сейчас мы уже понимаем, что в ту сторону сворачивать не надо, ой не надо. Там просто люди теряются, превращаются вот в таких бразильских монстров. Я эту историю не знал, она меня шокировала, хотя что удивительного? Ведь если можно по примеру американца «Запулитцера» придумывать себе биографию, свидетелей, статьи и так далее, то бразилец поступает проще. Ему трупов не хватает – ну, ничего, мы сделаем новый труп, о нем напишем, его снимем, первыми приедем, ясен пень. Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Ладно один отдельно взятый бразилец. CNN, или «Репортеры без границ» – просто делают постанову нападения химическим оружием и дальше вводят войска и санкции. Кирилл Казаков:

По поводу CNN. То интервью, которое журналист CNN взял у нашего Президента, и то, каким образом это было показано… Григорий Азаренок:

Это позор коллективного Запада. Этот жалкий, смешной Чанс с трясущимися ногами и руками – это как раз таки столкновение Запада с нашей нормальной, настоящей, живой правдой. Они же, медиа, там на Западе делают политиков, тех, кто выступает политиками, реально управляют не те, кого в кино показывают и в новостях. А тут он не с голографической куклой, не с этой улыбочкой голливудской, а с настоящим, ярким, живым человеком. Мы помним еще 2010 год или 2011-й, после выборов приехал The Washington Post, женщина приехала и тоже была в шоке. Батька ее тоже на лопатки положил. Андрей Муковозчик:

Я тоже хорошо помню. Я оттуда запомнил, как сейчас модно говорить, мем. «Знаете что, Элизабет?» И каждый раз эта Элизабет вжималась в кресло.