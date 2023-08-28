Дети, пострадавшие в аварии под Смолевичами, ехали в маршрутке из-за поломки школьного автобуса

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Кирилл Казаков, СТВ:

Какие нарушения были в подвозе школьников? Потому что я так понимаю, что нет автобуса, не приехали… Просто я напомню, что была авария с маршрутным такси под Минском, где погибло наибольшее количество людей. Так вот, там дети ехали из школы. То есть нарушение было именно в том, что не приехал школьный автобус. Здесь какие нарушения?

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры:

Вы все верно говорите. Проблема была в том на тот момент, что детей не забрал школьный автобус. А почему он не забрал? Потому что школьный автобус был сломан на протяжении нескольких дней. Поэтому детям приходилось добираться на маршрутном такси. Что касается вообще подвозов детей, то Генеральной прокуратурой были выявлены нарушения, в основном связанные с техническим состоянием автобусов. На сегодня имеется необходимость обновления автопарка. И я так понимаю, что для этого прилагаются все усилия, покупаются автобусы.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Если уже переходить к обновлению автопарка, порядка 1 600 автобусов сегодня на маршруты выйдут 1 сентября и будут осуществлять подвоз детей к учреждениям образования. По нормам и санитарным правилам это до 30 минут, они не менялись, продолжительность подвоза ребенка к школе. Что касается обновления, здесь можно разделить на две части. Это обновление за счет местного бюджета, порядка 150 автобус в этом году приобретается. Кирилл Казаков:

Это по всей стране? Александр Кадлубай:

По всей стране за счет местных бюджетов. И 124 автобуса приобретается за счет республиканского бюджета. Из них 87 для детей с особыми образовательными потребностями со специальными подъемниками. Под заявку регионов. И это не единая акция, это планомерное обновление парка автобусов.