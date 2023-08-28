Какие есть признаки педофила и почему не во всех школах таких людей вычисляют? Рассказал Кадлубай

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Правильно говорится о помощи, психологические службы в школах работают, но, к сожалению, в тех школах, где такие случаи были выявлены, не исключено, что работал штатный психолог, но ребенок не обращался к нему. Это, конечно, недочет системы. Пока мы определимся, где мы возьмем такое количество специалистов и полиграфов, чтобы при приеме опросить, например, в этом году 5,5 тысячи таких работников, которые войдут в систему. Министерство образования в рамках плана совместно со Следственным комитетом, Верховным судом разработали опросник для работодателя, который включает порядка 10 вопросов, в том числе позволяющих увидеть обычную реакцию человека на неудобные для него вопросы. И есть определенные портретные черты на основании материалов, полученных из Следственного комитета, этих людей, которые совершают преступления. Алена Сырова, СТВ:

Главное, чтобы руководители действительно использовали эти методички, понимаете?