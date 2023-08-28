Какие есть признаки педофила и почему не во всех школах таких людей вычисляют? Рассказал Кадлубай
Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Правильно говорится о помощи, психологические службы в школах работают, но, к сожалению, в тех школах, где такие случаи были выявлены, не исключено, что работал штатный психолог, но ребенок не обращался к нему. Это, конечно, недочет системы. Пока мы определимся, где мы возьмем такое количество специалистов и полиграфов, чтобы при приеме опросить, например, в этом году 5,5 тысячи таких работников, которые войдут в систему. Министерство образования в рамках плана совместно со Следственным комитетом, Верховным судом разработали опросник для работодателя, который включает порядка 10 вопросов, в том числе позволяющих увидеть обычную реакцию человека на неудобные для него вопросы. И есть определенные портретные черты на основании материалов, полученных из Следственного комитета, этих людей, которые совершают преступления.
Алена Сырова, СТВ:
Главное, чтобы руководители действительно использовали эти методички, понимаете?
Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здесь еще один момент очень важный, который касается, чтобы не скрывали эти вещи. Потому что мы о чем говорим. Что те известные случаи, которые были, люди знали, что...
Александр Кадлубай:
Немножко глубже в проблеме. Она нехорошая. И выезжал я в замечательный район, где учреждение стоит напротив районного отдела внутренних дел, через дорогу исполнительный комитет. И о том, что там что-то знали, сложно сказать. Или там подозревали. А то, что не видели очевидных вещей, критериев, что не семьянин, нет детей, повышенные какие-то интересы. Это да. Но небольшой населенный пункт, повторюсь, геолокация учреждения образования не только под взглядом педагога, под взглядом руководителя, но и в целом в центре населенного пункта. Это проблематика, да, были случаи когда, о чем мы говорим, когда склонности эти замечаются педколлективом, но есть такое, где, к сожалению, очевидно, ни педагогический коллектив, ни общественность белорусская не видит.
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