Прямой эфир

Какие есть признаки педофила и почему не во всех школах таких людей вычисляют? Рассказал Кадлубай

28 августа 2023 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Какие есть признаки педофила и почему не во всех школах таких людей вычисляют? Рассказал Кадлубай-1

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Правильно говорится о помощи, психологические службы в школах работают, но, к сожалению, в тех школах, где такие случаи были выявлены, не исключено, что работал штатный психолог, но ребенок не обращался к нему. Это, конечно, недочет системы. Пока мы определимся, где мы возьмем такое количество специалистов и полиграфов, чтобы при приеме опросить, например, в этом году 5,5 тысячи таких работников, которые войдут в систему. Министерство образования в рамках плана совместно со Следственным комитетом, Верховным судом разработали опросник для работодателя, который включает порядка 10 вопросов, в том числе позволяющих увидеть обычную реакцию человека на неудобные для него вопросы. И есть определенные портретные черты на основании материалов, полученных из Следственного комитета, этих людей, которые совершают преступления.

Алена Сырова, СТВ:
Главное, чтобы руководители действительно использовали эти методички, понимаете?

Какие есть признаки педофила и почему не во всех школах таких людей вычисляют? Рассказал Кадлубай-4

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здесь еще один момент очень важный, который касается, чтобы не скрывали эти вещи. Потому что мы о чем говорим. Что те известные случаи, которые были, люди знали, что...

Александр Кадлубай:
Немножко глубже в проблеме. Она нехорошая. И выезжал я в замечательный район, где учреждение стоит напротив районного отдела внутренних дел, через дорогу исполнительный комитет. И о том, что там что-то знали, сложно сказать. Или там подозревали. А то, что не видели очевидных вещей, критериев, что не семьянин, нет детей, повышенные какие-то интересы. Это да. Но небольшой населенный пункт, повторюсь, геолокация учреждения образования не только под взглядом педагога, под взглядом руководителя, но и в целом в центре населенного пункта. Это проблематика, да, были случаи когда, о чем мы говорим, когда склонности эти замечаются педколлективом, но есть такое, где, к сожалению, очевидно, ни педагогический коллектив, ни общественность белорусская не видит.

Читайте также:

Генпрокуратура: «В 2022 году 14 педагогических работников совершили преступления в сфере сексуального насилия детей»

Миноблисполком: 293 школьных автобуса выйдут на маршрут с 1 сентября

Почему в современной Беларуси не надо учиться по советским учебникам? Мнение экспертов

# Дети # общество # Александр Кадлубай # Алена Сырова # Олег Дьяченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марзалюк: «Гуманитарное знание даёт смыслы, символ веры и понимание, почему я живу в этой стране»
28 августа 2023 18:25

Марзалюк: «Гуманитарное знание даёт смыслы, символ веры и понимание, почему я живу в этой стране»

«Учебник не может быть единственным источником информации». Как выбирают авторов образовательных пособий?
28 августа 2023 18:20

«Учебник не может быть единственным источником информации». Как выбирают авторов образовательных пособий?

«Историческое знание на уровне детского сада». Почему дошколята уже должны знать о прошлом страны?
28 августа 2023 18:11

«Историческое знание на уровне детского сада». Почему дошколята уже должны знать о прошлом страны?