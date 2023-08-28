«Где-то по старинке доминирует британский флаг». Какие проблемы выявил мониторинг в школах?

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, я сейчас попытаюсь связать несвязуемое. Но у меня в голове это все достаточно хорошо связывается. Когда я смотрю тех людей, которых задерживает ГУБОПиК, у них очень часто есть девиация, отклонение. Вот в какой-то сексуальной теме, там, не знаю, ЛГБТ, касаемо детей и всего остального. Я к чему это говорю? Потому что иногда, не замечая подобные поступки, мы не замечаем того, что называется идеологией. Вот простите, что связываю эту историю. Ну или эта классическая фраза о том, что хочешь победить своего врага – воспитай его детей.
У нас грядет предвыборная кампания. Я могу быть уверен, что наши педагоги научат наших детей любить Родину правильно? Любить наш флаг, любить нашу страну, любить ту историю, за которую мы в 2020 году воевали. Потому что когда в 2020 году выходили люди на улицу, с бело-красно-белыми тряпками, они тоже считали, что они ее любят, но по-своему. И им тоже это преподавали в школе, иногда помогали им родители. Так вот, можем ли мы в этом не сомневаться, что с первого класса по 11-й у нас преподают ту историю, ту географию и тот флаг висит в учебных заведениях?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
У нас на протяжении лета работала мониторинговая группа Министерства образования по учреждениям образования всей страны. И хочу вам сказать, что на 2 865 учреждений, которые сегодня функционировать начинают, по поводу истории, географии, по поводу этих кабинетов, им было уделено пристальное внимание. И скажу так, единицы на 2 865, да, указывалось о том, что где-то по старинке доминирует британский флаг над белорусским в кабинете иностранного языка. Когда-то это все делалось, выстраивалось. Там двухъярусный автобус, телефонная будка британская, погружение в среду и все остальное. Это все исправляется.
Алена Сырова, СТВ:
А что плохого в этом, если правильно объяснять другие вещи?
Александр Кадлубай:
Во-первых, правильно объяснять, во-вторых, это мы уже к иностранному языку. Тогда же в иностранном языке, мы уже договорились, определились с преподавателями, нужно не изучать и погружаться в культуру и историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке, в этом нет ничего плохого, наоборот, полезно. А что касается, повторюсь, кабинетов истории, кабинетов географии, которые непосредственно имеют влияние на умы наших детей и педагогов, которые преподают эти предметы, я хочу вас заверить, что у нас в этом вопросе достаточно плотный контроль, все будет на правильном уровне с точки зрения учебника, с точки зрения преподавания материала.
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