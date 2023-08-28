«Где-то по старинке доминирует британский флаг». Какие проблемы выявил мониторинг в школах?

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу « По существу » пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, я сейчас попытаюсь связать несвязуемое. Но у меня в голове это все достаточно хорошо связывается. Когда я смотрю тех людей, которых задерживает ГУБОПиК, у них очень часто есть девиация, отклонение. Вот в какой-то сексуальной теме, там, не знаю, ЛГБТ, касаемо детей и всего остального. Я к чему это говорю? Потому что иногда, не замечая подобные поступки, мы не замечаем того, что называется идеологией. Вот простите, что связываю эту историю. Ну или эта классическая фраза о том, что хочешь победить своего врага – воспитай его детей.

У нас грядет предвыборная кампания. Я могу быть уверен, что наши педагоги научат наших детей любить Родину правильно? Любить наш флаг, любить нашу страну, любить ту историю, за которую мы в 2020 году воевали. Потому что когда в 2020 году выходили люди на улицу, с бело-красно-белыми тряпками, они тоже считали, что они ее любят, но по-своему. И им тоже это преподавали в школе, иногда помогали им родители. Так вот, можем ли мы в этом не сомневаться, что с первого класса по 11-й у нас преподают ту историю, ту географию и тот флаг висит в учебных заведениях?