Александр Лукашенко: «Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема»
Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если рассматривать события в определенной последовательности и сопоставлять факты, то картина на геополитическом полотне вырисовывается более чем четкая, а инциденты уже не выглядят разрозненными и нелогичными поступками. Фон разворачивающихся событий – предстоящий саммит ЕС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А давайте вместе попробуем ответить на главные вопросы. Кому выгодно такое обострение? Ведь не успели шасси заминированного самолета коснуться взлетно-посадочной полосы аэропорта Минск, как со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном посыпались как под копирку написанные категоричные, более того, совершенно абсурдные обвинения. Вы это заметили? До вечера все это высыпали, пока пилот сидел у нас и семь часов не хотел улетать отсюда, созваниваясь с кем-то.
И были приняты некие решения по запрету полетов над нашей территорией – да господь с вами! Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Есть маршруты по Балтике, по Черному морю. Можно летать этими маршрутами в Москву, Питер, Казань, Токио, Пекин – куда хотите можете летать.
Только не забудьте недавнюю историю, когда в известном регионе, там, где они собираются летать, погибли совсем недавно 300 человек. Кстати, на злобу, и где результаты расследования? Кто угробил 300 человек? Малайзийский, по-моему, Boeing.
Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема. А летать мы можем по другим направлениям. Есть Россия, Китай, Индия, другие страны в восточном направлении, южном, северном. Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом, нам никто это не запретит.
И возвращаясь к теме рейса. Мы ведь сразу заявили о своей готовности пригласить экспертов ICAO, ЕС, ООН, да хоть НАТО, кто там еще? Всех, кто сомневается или старательно делает вид, что наши службы работали не в соответствии с международными обязательствами. Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем. Потому что не за что.
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