Александр Лукашенко: «Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема»

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если рассматривать события в определенной последовательности и сопоставлять факты, то картина на геополитическом полотне вырисовывается более чем четкая, а инциденты уже не выглядят разрозненными и нелогичными поступками. Фон разворачивающихся событий – предстоящий саммит ЕС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А давайте вместе попробуем ответить на главные вопросы. Кому выгодно такое обострение? Ведь не успели шасси заминированного самолета коснуться взлетно-посадочной полосы аэропорта Минск, как со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном посыпались как под копирку написанные категоричные, более того, совершенно абсурдные обвинения. Вы это заметили? До вечера все это высыпали, пока пилот сидел у нас и семь часов не хотел улетать отсюда, созваниваясь с кем-то.

И были приняты некие решения по запрету полетов над нашей территорией – да господь с вами! Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Есть маршруты по Балтике, по Черному морю. Можно летать этими маршрутами в Москву, Питер, Казань, Токио, Пекин – куда хотите можете летать.

Только не забудьте недавнюю историю, когда в известном регионе, там, где они собираются летать, погибли совсем недавно 300 человек. Кстати, на злобу, и где результаты расследования? Кто угробил 300 человек? Малайзийский, по-моему, Boeing.