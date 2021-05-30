«По регламенту суеты не было». Что рассказал о посадке Ryanair начальник смены аэропорта в Минске?

Новости Беларуси. Видимо, кому-то выгодно демонизировать Беларусь. И у некоторых страх настолько заглушает здравый смысл и восприятие фактов, что они отказываются верить в то, что решение вернуться в Минск пилот принимал сам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта Минск:

Когда самолет стал на стоянку, командир через форточку сообщил, что ему не нужна полиция, что у него на борту все вроде как нормально. Поэтому по регламенту суеты не было, мы подогнали трапы. Командир сразу не выпускал пассажиров. То есть только после его команды пассажиры пошли.

Все время находился на борту и, что меня смутило, постоянно с кем-то беседовал по телефону. Постоянно он держал с кем-то связь. Особо он на борт даже нас, как сотрудников, не допускал. То есть он с нами общался через натянутую ленточку, мы стояли на трапе.

Командир отказался вести какую-то видеозапись, звукозапись. Он просто в разговоре упомянул, что да, это было мое решение – сесть в Национальном аэропорту Минск. Но не более того.