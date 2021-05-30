Играют в хоккей и волейбол. Как в белорусской деревне жители создают площадки для отдыха?

Новости Беларуси. С приходом долгожданного тепла юных минчан на детских площадках стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если в районах-новостройках с площадками для игр все в порядке, то в более старых застройках они оставляют желать лучшего.

Белорусские женщины отвлеклись ненадолго от повседневных дел, чтобы привести детское оборудование и инвентарь в годный вид. Наша съемочная группа проинспектировала дворовые площадки и оценила их комфорт, привлекательность, а главное – безопасность. Детские игры без опасности для жизни в репортаже Оксаны Семашко.

Это деревня Пашковичи. В 15 километрах от Минска люди сами создают игровые площадки для своих детей. Вместе строят, вместе и играют.

Сергей Деревяго, житель деревни Пашковичи:

От мала до велика. Вплоть до того, что детки при строительстве молоток подносили, гвозди.

– Отвоевывают ли у вас младшие эту площадку для игры?

– Иногда. Бывает.

– Что больше понравилось – создавать эту площадку или сейчас играть?

– Играть, конечно.

– То есть отдыхать, а не работать?

– Да.

Оксана Семашко, корреспондент:

В Пашковичах и Климовичах каждый десятый житель – ребенок. На фоне пасторальной романтики здесь омрачает беззаботное детство только стихийная свалка из венков и цветов. А вот с покосом травы здесь справляются иначе, чем в городе.

– Это наша газонокосилка.

– Газонокосилка подошла.

Наладить освещение неравнодушным помогли в Минском райисполкоме, с бортами – в «Минск-Арене». На этой площадке уже проводили мини-чемпионат по хоккею. Благодаря инициативе местных жителей по созданию своего спортивного поля, деревенские ребята получили приглашение в столичную хоккейную команду.

Сергей Деревяго:

Капитан команды посмотрел на наших ребят, и несколько из них уже в этом году будут заявлены в игровой состав Minsk Warriors. Мы как жители деревни возлагаем на них надежду. Надеемся, они как-то прославят нас. Девушки здесь тоже играют в хоккей.

Татьяна Гоман, жительница деревни Пашковичи:

Парни начинали в хоккей играть, и мне было тоже очень интересно попробовать. Начала с ними, втянулась, очень сильно понравилось. В деревне я одна из девочек катаюсь с парнями.