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Николай Стариков – о Романе Протасевиче: откуда он взял, что ему смертная казнь?

30 мая 2021 18:35
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Новости Беларуси. Роман Протасевич – редактор одного из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими – узнав, что через несколько минут окажется на территории страны, где на него заведено уголовное дело, стал рассказывать другим пассажирам и членам экипажа о том, что он беженец и здесь его неминуемо ждет смертная казнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Николай Стариков – о Романе Протасевиче: откуда он взял, что ему смертная казнь?-1

Николай Стариков, политик, писатель, общественный деятель:
Люди потом переезжают – перелетают, вернее говоря – с этим самолетом в Вильнюс, их спрашивают и они запускают вот этот самый информационный вирус. Мол, парня-то на смертную казнь оставили. Берем статьи, смотрим Уголовный кодекс Беларуси, и видим, что максимум ему 15 лет. Откуда он взял, что ему смертная казнь – может, он что знает такое, чего не знают следователи? Ну, выяснят, что называется, в процессе следствия. Но вот эта информация о том, что этого несчастного якобы Романа Протасевича должны в Беларуси непременно казнить, начинает тиражироваться во всех либеральных средствах массовой информации.

Николай Стариков – о Романе Протасевиче: откуда он взял, что ему смертная казнь?-4

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# Уголовное законодательство # общество # Николай Стариков # Роман Протасевич # Алена Сырова # Фотофакт

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