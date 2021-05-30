Николай Стариков – о Романе Протасевиче: откуда он взял, что ему смертная казнь?

Новости Беларуси. Роман Протасевич – редактор одного из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими – узнав, что через несколько минут окажется на территории страны, где на него заведено уголовное дело, стал рассказывать другим пассажирам и членам экипажа о том, что он беженец и здесь его неминуемо ждет смертная казнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Стариков, политик, писатель, общественный деятель:

Люди потом переезжают – перелетают, вернее говоря – с этим самолетом в Вильнюс, их спрашивают и они запускают вот этот самый информационный вирус. Мол, парня-то на смертную казнь оставили. Берем статьи, смотрим Уголовный кодекс Беларуси, и видим, что максимум ему 15 лет. Откуда он взял, что ему смертная казнь – может, он что знает такое, чего не знают следователи? Ну, выяснят, что называется, в процессе следствия. Но вот эта информация о том, что этого несчастного якобы Романа Протасевича должны в Беларуси непременно казнить, начинает тиражироваться во всех либеральных средствах массовой информации.