Минтранспорта показало то самое письмо с угрозами, из-за которого Ryanair посадили в Минске

Новости Беларуси. Ровно неделю назад, 23 мая, авиакомпания Ryanair выполняла полет по маршруту Афины – Вильнюс. На борту были 123 человека и шесть членов экипажа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда самолет пересек воздушное пространство Беларуси, диспетчеры сообщили командиру, что рекомендуют осуществить посадку в аэропорту Минск. Причина – полученная информация о том, что борт заминирован.

В интернете уже успели и опубликовать это сообщение, и рассказать о том, что оно было оправлено через 24 минуты после того, как борт Ryanair принял решение садиться в именно в нашей воздушной гавани. Но, как оказалось, это лишь часть правды.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:

В 09:25 UTC и в 09:56 UTC эти письма были получены.

– Вы нам покажете эти письма?

– Конечно.

Впервые публично: вот то самое первое письмо, отправленное с помощью швейцарского сервиса ProtonMail на электронную почту Национального аэропорта Минск.