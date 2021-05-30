Минтранспорта показало то самое письмо с угрозами, из-за которого Ryanair посадили в Минске
Новости Беларуси. Ровно неделю назад, 23 мая, авиакомпания Ryanair выполняла полет по маршруту Афины – Вильнюс. На борту были 123 человека и шесть членов экипажа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда самолет пересек воздушное пространство Беларуси, диспетчеры сообщили командиру, что рекомендуют осуществить посадку в аэропорту Минск. Причина – полученная информация о том, что борт заминирован.
В интернете уже успели и опубликовать это сообщение, и рассказать о том, что оно было оправлено через 24 минуты после того, как борт Ryanair принял решение садиться в именно в нашей воздушной гавани. Но, как оказалось, это лишь часть правды.
Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:
В 09:25 UTC и в 09:56 UTC эти письма были получены.
– Вы нам покажете эти письма?
– Конечно.
Впервые публично: вот то самое первое письмо, отправленное с помощью швейцарского сервиса ProtonMail на электронную почту Национального аэропорта Минск.
Через 6 минут после его получения, когда борт Ryanair уже был на территории нашей страны – а значит, в зоне нашей ответственности.