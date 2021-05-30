«Была реальная угроза». Почему Беларусь хочет получить данные с речевых носителей Ryanair и причём тут события 2016 года?

Новости Беларуси. Через 6 минут после получения письма с угрозой, когда борт Ryanair уже был на территории нашей страны белорусские диспетчеры сообщили командиру экипажа об угрозе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:

Фактически, на протяжении всего прохода через воздушное пространство он постоянно что-то уточнял. Мы знаем, что ему была передана частота и он связывался. Он сообщил, что будет связываться сейчас с Вильнюсом.

О чем говорил пилот и диспетчеры аэропорта назначения, сейчас можно узнать только если эту информацию опубликует или литовская сторона, или собственник самолета, или международная комиссия, которая взялась за расследование инцидента. Иначе расшифровку речевых носителей не получить. А хотелось бы для понимания общей картины. Минтранспорта показало то самое письмо с угрозами, из-за которого Ryanair посадили в Минске Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту. Хотя обычно к посадке начинают готовиться, уже пролетая рядом с Барановичами.

Артем Сикорский:

Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна – что, какие консультации были. Ведь если вспомнить 2016 год, именно белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, именно речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки. Ведь тогда была реальная угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию. И на этот момент мы всем доказывали: посмотрите, вот, есть соответствующая информация. Почему пять дней прошло, и до сих пор этой информации нет?

Почему Ryanair посадили именно в Минске? Ответ департамента по авиации Минтранса Случай в 2016 году, о котором идет речь, произошел с бортом «Белавиа». Тот вылетел из Киева и не успел долететь до нашей границы, как с экипажем связались диспетчеры и потребовали вернуться. Их аргументы звучали очень убедительно.

– «Белавиа-840», поступило указание. Вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

– А что случилось такое?

– В эфир не могу передать, «Белавиа-845», ой, «840». По прибытии все узнаете.