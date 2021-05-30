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Почему Ryanair посадили именно в Минске? Ответ департамента по авиации Минтранса

30 мая 2021 17:36
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Новости Беларуси. Через 6 минут после получения письма с угрозой (подробнее здесь), когда борт Ryanair уже был на территории нашей страны – а значит, в зоне нашей ответственности – белорусские диспетчеры сообщили командиру экипажа об угрозе и рекомендовали ближайший на тот момент аэропорт для посадки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему Ryanair посадили именно в Минске? Ответ департамента по авиации Минтранса-1

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:
В нашей зоне ответственности этот аэродром Минск-2 был ближайшим. Аэродром Брест и аэродром Гродно не работали в этот день, работали в воскресенье только Национальный аэропорт Минск (он является круглосуточным) и аэропорт Гомель (он тоже является у нас запасным и круглосуточным). Но на момент входа в воздушное пространство Беларуси этого воздушного борта Минск-2 был ближайшим. И при этом он изначально во флайт плане авиакомпаний был запасным.

# Авиасообщение # общество # Артем Сикорский # Алена Сырова # Фотофакт

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