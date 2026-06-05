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Новости по тегу #Авиация

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики
05 июня 2026 11:57

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики

Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске
13 мая 2026 11:12

Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске

Футбол на дронах впервые прошел в Белорусской государственной академии авиации
28 апреля 2026 13:51

Футбол на дронах впервые прошел в Белорусской государственной академии авиации

Мобильная выставка «Не вернувшимся из полета» открылась в Минске
28 февраля 2026 10:44

Мобильная выставка «Не вернувшимся из полета» открылась в Минске

ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области, где был груз для ВСУ
08 февраля 2026 17:51

ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области, где был груз для ВСУ

Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки
14 января 2026 16:48

Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат
08 декабря 2025 17:46

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат

В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»
21 ноября 2025 17:55

В Беларуси продолжается работа над созданием самолёта «Освей»

Впервые в истории Беларуси – 10 курсантов Академии авиации сдали госэкзамен
21 ноября 2025 14:00

Впервые в истории Беларуси – 10 курсантов Академии авиации сдали госэкзамен

Россия показала истребитель пятого поколения Су-57Э на авиасалоне в Дубае
18 ноября 2025 11:41

Россия показала истребитель пятого поколения Су-57Э на авиасалоне в Дубае

Кто сможет поступить в Академию авиации вне конкурса? Мочанский рассказал о предложении аэроклуба ДОСААФ
09 ноября 2025 17:46

Кто сможет поступить в Академию авиации вне конкурса? Мочанский рассказал о предложении аэроклуба ДОСААФ

Николай Мочанский рассказал, как изменят отбор по здоровью для будущих пилотов
09 ноября 2025 17:44

Николай Мочанский рассказал, как изменят отбор по здоровью для будущих пилотов