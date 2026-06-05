Новости по тегу #Авиация

Дети здесь развлекаются. Посидеть в самолете, покрутить, именно покрутить, повертеть, почувствовать себя пилотами.
Встреча объединила военных, ученых, а также ведущих производителей техники из Беларуси и России.
Мяч здесь заменяет квадрокоптер, а воротами служит специальное кольцо.
Экспозиция развернулась в столичной 21-й школе, которая носит имя легендарного летчика Николая Гастелло.
По сообщениям местных жители, прогремели взрывы и повалил густой дым.
От освоения новейших истребителей до внедрения уникальных систем ПВО – наши пилоты и расчеты встречают новый учебный год во всеоружии.
«Я вам скажу, что в 2026 году мы ожидаем уже прототип первый. Фактически технология требует под собой формирования ряда прототипов, которые должны пройти обкатку».
Авиатранспортная отрасль в Беларуси не стоит на месте.
Первых выпускников академии ждут в авиакомпаниях пассажирских перевозок, а также авиационно-спасательном учреждении при МЧС Беларуси.
Самолет участвует в летной программе и привлекает внимание гостей выставки.
«Мы поднимаем вопрос о том, чтобы те дети, которые налетали в аэроклубах более 30 часов, их зачислят вне конкурса, это уже отобранные, готовые, перспективные летчики».
«Смысла нет проходить врачей, а в конце проходить психофизиологическое исследование. Все надо делать наоборот».
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