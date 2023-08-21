«Россия ведёт себя крайне корректно». Франц Клинцевич рассказал, почему РФ не идёт в безоглядное наступление

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана: Когда Россия начала специальную операцию, там была одна ситуация. И мы искренне думали, что не впряжется НАТО в таком объеме. Сегодня, когда Суровикин, помните, принял решение – он сказал: будут непростые решения – и было принято решение выровнять фронт, занять оборону и приступить. Мы ждем, как раскроется НАТО. Потому что в этих условиях в военном отношении решить вопрос с Украиной – это миллионы человеческих жизней и разрушенная Украина. Вы должны это понимать. Я вам говорю, как военный человек. Они уже закопали танки и артиллерийские системы возле детских садов и школ. Они уже закрыли города, прикрываясь бойницами жилых домов, так сказать, закрытые мешками.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Сегодня так выстроена тактика, навязанная Украине американскими военными. И в этих условиях Россия ведет себя крайне корректно. Но военные эксперты Запада спрашивают, а почему так делает? Потому что они не раскрылись. А если в этих вопросах мы раскроемся, они понимают, Россия на этот период будет более уязвимой для них с учетом ресурса и возможностей. Запомните, сегодня, если говорить о военном конфликте, в том объеме, как говорил Олег, это значит сегодня должна быть вторая серьезная мобилизация. Территория не может быть удержана без войск.

А длительное время – навязанная нам всем тактика, с которой я еще будучи депутатом боролся о малых, компактных, профессиональных армиях. Это была навязанная тактика стране, которая должна проиграть, в том числе и по сроку службы и так далее. Нас длительное время водили за нос. Сегодня нас уже больше не поведут. И, Олег, мы сегодня подождем. Сегодня Украина, к сожалению, должен сказать, израсходовала на этом так называемом наступлении стратегические резервы. А дальше наступает период, когда необученный солдат, некоторые наши эксперты говорят, что на войне научатся, на войне не научишься воевать, на войне ты теряешь. И, к сожалению, я с большим огорчением об этом говорю, потому что родные братья, сегодня спровоцированные врагами, бьются друг с другом. И спасибо Беларуси сегодня за ее позицию, поддержку и верность нашим союзническим договоренностям.

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