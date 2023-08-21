Гайдукевич: «Выпил водки, решил стать Президентом!» Почему стоит ужесточить требования к кандидатам?

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎. Алена Сырова, СТВ:

У нас традиционно президентские выборы всегда были более интересные. Народ считал (и считает, я убеждена), что выбрать главу государства намного важнее, чем депутата местных Советов. Понятно, что мы пытались и пытаемся эту тенденцию переломить. Те же самые перераспределения полномочий, который закреплены на конституционном уровне, показывают, что люди, которые принимают решения на местах, в общем-то, не менее важны. Кирилл Казаков, СТВ:

Иногда люди действительно не знают своего депутата. Мне кажется, новый состав парламента должен измениться в том числе и по тому, что люди, которые избирают своего депутата, должны видеть его рядом с собой, в телевизоре, в газете, рядом с Президентом. Я вот далек от мысли, что депутат Гайдукевич неизвестен своему избирателю. Наверняка известен. Но есть депутаты, которые неизвестны.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть. Кирилл Казаков:

Именно поэтому эта избирательная кампания, как нам кажется, она не важна. Все в том числе зависит и от того, как будут работать депутаты. И, возможно, как раз партийная система проявит некую дисциплину. Олег Гайдукевич:

Абсолютно так. И еще партии добавят вот этой изюминки на выборы, конкуренции хорошей. Я бы хотел сказать в защиту нашей страны. Мы все говорим: явка небольшая. Кирилл Казаков:

Мы только за нее, за страну на самом деле. Олег Гайдукевич:

Просто цифры, цифры, цифры! Когда мы говорим о политически грамотном обществе, иногда из-за рубежа иногда говорят: интереса к выборам нет. Так вот, у нас явка даже на местные выборы гораздо больше, чем во многих странах Евросоюза. Как раз Европа устала от лжи. Какие у них выборы? Возьмите Польшу, простой пример: сегодня партия Дуды идет на выборы, ей оппонирует вторая партия. А по сути каждый поляк знает, что ничего не поменяется. Они могут спорить только об ЛГБТ и абортах. И та, и та проамериканская сила. То есть люди видят, что ничего не меняется. У нас выборы гораздо демократичнее. Поэтому я даже говорю, что надо думать о президентских выборах. Вот 2025 год, Президент обязан баллотироваться. И 2030! Но смотрите, у нас президентские выборы…