Гайдукевич: «Выпил водки, решил стать Президентом!» Почему стоит ужесточить требования к кандидатам?
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас традиционно президентские выборы всегда были более интересные. Народ считал (и считает, я убеждена), что выбрать главу государства намного важнее, чем депутата местных Советов. Понятно, что мы пытались и пытаемся эту тенденцию переломить. Те же самые перераспределения полномочий, который закреплены на конституционном уровне, показывают, что люди, которые принимают решения на местах, в общем-то, не менее важны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Иногда люди действительно не знают своего депутата. Мне кажется, новый состав парламента должен измениться в том числе и по тому, что люди, которые избирают своего депутата, должны видеть его рядом с собой, в телевизоре, в газете, рядом с Президентом. Я вот далек от мысли, что депутат Гайдукевич неизвестен своему избирателю. Наверняка известен. Но есть депутаты, которые неизвестны.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть.
Кирилл Казаков:
Именно поэтому эта избирательная кампания, как нам кажется, она не важна. Все в том числе зависит и от того, как будут работать депутаты. И, возможно, как раз партийная система проявит некую дисциплину.
Олег Гайдукевич:
Абсолютно так. И еще партии добавят вот этой изюминки на выборы, конкуренции хорошей. Я бы хотел сказать в защиту нашей страны. Мы все говорим: явка небольшая.
Кирилл Казаков:
Мы только за нее, за страну на самом деле.
Олег Гайдукевич:
Просто цифры, цифры, цифры! Когда мы говорим о политически грамотном обществе, иногда из-за рубежа иногда говорят: интереса к выборам нет. Так вот, у нас явка даже на местные выборы гораздо больше, чем во многих странах Евросоюза. Как раз Европа устала от лжи. Какие у них выборы? Возьмите Польшу, простой пример: сегодня партия Дуды идет на выборы, ей оппонирует вторая партия. А по сути каждый поляк знает, что ничего не поменяется. Они могут спорить только об ЛГБТ и абортах. И та, и та проамериканская сила. То есть люди видят, что ничего не меняется.
У нас выборы гораздо демократичнее. Поэтому я даже говорю, что надо думать о президентских выборах. Вот 2025 год, Президент обязан баллотироваться. И 2030! Но смотрите, у нас президентские выборы…
Алена Сырова:
А вы будете баллотироваться?
Олег Гайдукевич:
Любая партия обязана участвовать.
Кирилл Казаков:
Не будет сенсационного заявления.
Олег Гайдукевич:
Отвечу! Сенсации не будет, но отвечу. Возьмите Россию, вы все поймете. Когда идут парламентские фракции на президентские выборы, никакие фрики не должны участвовать. Только парламентские партии. Поэтому мое мнение: мы к президентской кампании должны вернуться и ужесточить отбор. Мы пока в Конституцию это не внесли. Не с улицы, не бомжи, не алкоголики, не тунеядцы, не проститутки, ни неизвестно кто. А системные политические силы. Вон, 2020 год – выпил водки, решил стать Президентом. Такого быть не должно!
Алена Сырова:
Олег Сергеевич, вы уходите от вопроса.
Олег Гайдукевич:
Все партии! А если партия не меня выдвинет? Но ЛДПБ обязана участвовать президентских выборах. Партия ЛДПБ должна выдвинуть кандидата, и коммунисты должны. «Белая Русь» тоже выдвинет. РПТС должно. Все системные партии так или иначе должны участвовать в президентских выборах. А кого выберет партия на съезде, она решит.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Олег Сергеевич должен сказать, что, вне зависимости от мнения лидера партии, высшим органом партии является съезд. И как люди определят. То есть ты должен принять решение съезда либо сделать самоотвод. Вот такая ситуация.
Про себя хочу сказать, что я достаточное количество времени… Во-первых, мы поддерживаем всегда и внешний, и внутренний курс главы государства безукоризненно. И мне, как, может, начинающему политику, наш Президент – учитель во многих позициях. Я еще продолжаю где-то учиться, подчеркивать для себя новизну определенную. Поэтому есть еще к чему стремиться.
Олег Гайдукевич:
А может, съезды примут решение поддержать только Президента? Но должна быть конкуренция. Это не значит, что это плохо, это хорошо. Бомжей не должно быть на выборах. Бомжей политических и пятой колонны.
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