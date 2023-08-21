«Колоссальный объём работы ляжет на организаторов». Вот как будут проходить выборы в 2024-м

Алена Сырова, СТВ: Коль мы говорили про организацию, на ЦИК тоже ляжет такой серьезный пласт работы. Вы уже ведете подготовку. Все-таки начиная от самих технических вот этих моментов, связанных с тем, что в некоторых регионах будет и по четыре бюллетеня у избирателя. Чего вы ожидаете? Не будет ли коллапса?

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

Нет, я уверен, что коллапса точно не будет. Тем не менее мы должны понимать, что мы сейчас объединяем две сложные технические кампании. Дело в том, что если парламентских кругов 110, то есть 110 депутатов мы избираем, то что касается местных советов, это более 18 тысяч. Поэтому колоссальная ответственность и колоссальный объем работы ляжет на организаторов выборов. Здесь понадобятся, конечно, огромная концентрация и выносливость, потому что если мы говорим об избирательной кампании, то отдельные избирательные действия уже начались. Буквально завтра проходит заседание ЦИК, на которой мы устанавливаем среднюю численность избирателей на округ по выборам в Палату представителей. Затем до 1 октября мы формируем эти округа, до 1 ноября округа в местные советы. И мы проходим к Единому дню голосования. Не позднее, чем через 60 дней после единого голосования у нас должен собраться уже первый состав ВНС. А для того, чтобы собрать первый состав ВНС, нам нужно избрать членов Совета Республики, нам нужно избрать представителей ВНС от гражданского общества, от местных советов. И тем самым мы закончим весь этот большой цикл только в конце апреля 2024 года. Поэтому дистанция предстоит большая. Это что касается технической организации.

Также еще хотелось бы отметить, что выборы являются экзаменом для власти. Но тут есть две части этого экзамена. Часто все говорят о первой. Что в зависимости от результатов выборов народ показывает поддержку тем решениям, той работе, которую проводит действующая власть. А есть еще вторая часть – это явка на выборы. Явка на выборах показывает зрелость политическую общества, политическую грамотность, правовую культуру, о которой сейчас в последнее время так много мы говорим, многое и делается, нужно справедливо отметить.

Кирилл Казаков, СТВ:

Референдум показал, что мы зрелая нация.

Иван Толкач:

Да, но тем не менее работу по повышению политической грамотности нужно постоянно осуществлять. Это такая перманентная работа, которая не должна подниматься к выборам и затухать после.

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