Новости по тегу #Андрей Басак

В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского.
Только за 2025 год ряды «Белой Руси» пополнили почти две тысячи молодых специалистов.
Это масштабная экспертная площадка, которая объединила представителей научного сообщества, а также крупнейшей общественной организации со всех регионов.
Предварительно планируется, что съезд состоится в здании Национальной библиотеки. Участие в нем примут порядка 300 человек.
12 июля в Минске пройдет 6-й съезд организации.
«То есть как улучшить, как принять участие в управлении государством для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Сделать для того, чтобы наша республика развивалась в целом. Вот это коренное отличие сейчас».
Остается чуть менее месяца до выборов Президента Беларуси и сегодня важно консолидироваться гражданскому обществу и вместе выступать против провокаций извне.
Больше всего идей и мнений поступило по поводу работы ЖКХ, здравоохранения, образования и жизни на селе. Показательно, что порядка 45 % всех предложений исходит от молодежи.
Сервис меркаванне.бел предлагает анонимно поделиться своими мыслями и высказать замечания по самым актуальным направлениям развития страны. За первые два дня работы портал посетили более тысячи человек. Они оставили свыше 320 предложений.
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