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Новости по тегу #Андрей Басак

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране
02 июня 2026 17:56

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

Работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров – «Белая Русь» определила задачи на 2026 год
29 января 2026 13:43

Работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров – «Белая Русь» определила задачи на 2026 год

В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»
28 января 2026 17:14

В Минске прошёл форум о достижениях науки «Беларусь интеллектуальная»

Внеочередной 3-й съезд партии «Белая Русь» пройдёт 28 июня в Минске
30 мая 2025 14:36

Внеочередной 3-й съезд партии «Белая Русь» пройдёт 28 июня в Минске

«Белая Русь» готовится к проведению масштабной отчётно-выборной кампании
28 мая 2025 13:37

«Белая Русь» готовится к проведению масштабной отчётно-выборной кампании

Басак: сейчас от граждан поступает больше предложений по улучшению государства, чем запросов
20 января 2025 16:25

Басак: сейчас от граждан поступает больше предложений по улучшению государства, чем запросов

В Минске прошло заседание штаба патриотических сил – какие вопросы на повестке?
27 декабря 2024 13:42

В Минске прошло заседание штаба патриотических сил – какие вопросы на повестке?

На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1,8 тыс. уникальных предложений
11 декабря 2024 13:35

На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1,8 тыс. уникальных предложений

В Беларуси запустили онлайн-платформу «Народная пятилетка» для сбора мнений граждан
30 октября 2024 16:56

В Беларуси запустили онлайн-платформу «Народная пятилетка» для сбора мнений граждан

Депутаты Палаты представителей седьмого созыва подводят итоги работы
03 марта 2024 07:32

Депутаты Палаты представителей седьмого созыва подводят итоги работы

ЦИК выпустил методические рекомендации по проведению выборов делегатов ВНС
28 февраля 2024 13:41

ЦИК выпустил методические рекомендации по проведению выборов делегатов ВНС

В Центре общественного наблюдения подводят итоги электоральной кампании
26 февраля 2024 11:27

В Центре общественного наблюдения подводят итоги электоральной кампании