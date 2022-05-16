В чём главное отличие ОДКБ от НАТО? Эксперты объяснили на примере действий в Казахстане
Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Если к нам кто-то может присоединиться, то кто?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я бы очень осторожно рассматривал вопрос о расширении ОДКБ. Давайте природу организации посмотрим. Это постсоветские страны, которые в 1992 году (до этого у них была общая армия) оказались один на один с внешними угрозами и решили совместно обеспечить свою военную безопасность. Сейчас потенциал для расширения ОДКБ в рамках постсоветского пространства я не вижу. Возможно, спустя время что-то в Узбекистане или Азербайджане может поменяться. Но это не сегодня. Что касается государств за пределами постсоветского пространства, я считаю, что в ОДКБ они не пойдут. Потому что это не нужно самой Организации. Мы говорим, что сегодня у нас есть разногласия внутри Организации, в том числе Киргизстан и Таджикистан.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но вы же говорили, что они преодолимы.
Андрей Чернобай:
Преодолимы, но если любая внешняя сторона – кого вы можете предложить? Китай? Китай не пойдет в ОДКБ. Китай – самостоятельное, самодостаточное государство. У него политика неприсоединения к другим блокам.
Кирилл Казаков:
Есть Иран, Индия, Сирия.
Андрей Чернобай:
А вот Иран, Сирия – это может быть другой блок. Это может Россия, как и США. Они же не только в НАТО. Но и в других военно-политических блоках.
Кирилл Казаков:
США и Канада находятся вообще на другом континенте, но они в НАТО входят.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сирия сейчас запросила статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Мы будем в ближайшее время рассматривать этот вопрос. Вначале на соответствующем заседании комиссии по ОДКБ, а затем, наверное, и Совет по ОДКБ.
Кирилл Казаков:
А такие страны, как Куба, Венесуэла? Ведь это тоже союзники России в данном случае.
Андрей Чернобай:
Россия может создать какие-то другие организации в Латинской Америке: с Кубой, с Венесуэлой. В Азии – с Ираном, Сирией. Но не в составе ОДКБ. Мое мнение такое.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Давайте посмотрим на то, что время динамично меняется. Сегодня привлекательность Организации в чем состоит? Это соответствие интересам государств-членов. Сейчас не более объединяющего, чем внешняя угроза. А внешняя угроза очевидна. Блок НАТО и в отношении Китая, и в отношении стран-членов ОДКБ проводит агрессивную политику. Оборонительная составляющая у него была видна. Ну, понятно, у него есть Устав. Пункт 5, мы все читали, все видели. До 1990 года мы можем сказать, что это оборонительный блок, они декларировали, показывали. После 1990 года, особенно после Югославии, после других конфликтов слово «оборонительный» к блоку НАТО неприменимо. А слово «оборонительный» к ОДКБ – да. Пункт 4 посмотрим в Уставе, там четко указано: если что-то происходит на территории стран-членов и по обращению государства. Может, кто-то обращался из Югославии побомбить? Нет, не обращался. А у нас именно по обращению государства. Возвращаясь к Казахстану, войска вошли, а когда сказал президент – они быстро вышли. Они решили свою задачу. Кто-то остался там? Нет. Кто-то пытался сменить конституционный строй или президента? Нет. В этом и есть отличие от блока НАТО.
Алена Сырова:
Хотя говорили, слухов было много, что как войдут, так и останутся там на неопределенный срок.
Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Все было четко распланировано, каждый знал свою задачу. Все прекрасно понимали, что есть начало задачи, конец выполнения и убытие в места постоянной дислокации. Все было четко разграничено.
Алена Сырова:
А сроки какие-то были?
Сергей Андреев:
Сроков изначально не было. Мы просто ехали, знали, что будет задача – принятие под охрану и оборону ряда объектов. Все. Продолжительность зависела уже не от нас.
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