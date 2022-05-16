В чём главное отличие ОДКБ от НАТО? Эксперты объяснили на примере действий в Казахстане

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Если к нам кто-то может присоединиться, то кто?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я бы очень осторожно рассматривал вопрос о расширении ОДКБ. Давайте природу организации посмотрим. Это постсоветские страны, которые в 1992 году (до этого у них была общая армия) оказались один на один с внешними угрозами и решили совместно обеспечить свою военную безопасность. Сейчас потенциал для расширения ОДКБ в рамках постсоветского пространства я не вижу. Возможно, спустя время что-то в Узбекистане или Азербайджане может поменяться. Но это не сегодня. Что касается государств за пределами постсоветского пространства, я считаю, что в ОДКБ они не пойдут. Потому что это не нужно самой Организации. Мы говорим, что сегодня у нас есть разногласия внутри Организации, в том числе Киргизстан и Таджикистан. Кирилл Казаков, СТВ:

Но вы же говорили, что они преодолимы. Андрей Чернобай:

Преодолимы, но если любая внешняя сторона – кого вы можете предложить? Китай? Китай не пойдет в ОДКБ. Китай – самостоятельное, самодостаточное государство. У него политика неприсоединения к другим блокам. Кирилл Казаков:

Есть Иран, Индия, Сирия. Андрей Чернобай:

А вот Иран, Сирия – это может быть другой блок. Это может Россия, как и США. Они же не только в НАТО. Но и в других военно-политических блоках. Кирилл Казаков:

США и Канада находятся вообще на другом континенте, но они в НАТО входят.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сирия сейчас запросила статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Мы будем в ближайшее время рассматривать этот вопрос. Вначале на соответствующем заседании комиссии по ОДКБ, а затем, наверное, и Совет по ОДКБ. Кирилл Казаков:

А такие страны, как Куба, Венесуэла? Ведь это тоже союзники России в данном случае. Андрей Чернобай:

Россия может создать какие-то другие организации в Латинской Америке: с Кубой, с Венесуэлой. В Азии – с Ираном, Сирией. Но не в составе ОДКБ. Мое мнение такое.