Минску 958 лет – праздновать будут масштабно! Что и где запланировано – рассказываем

Уже 13 сентября столица масштабно и ярко встретит свой 958-й День рождения. Торжества, посвященные Дню города, развернутся во всех районах столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Исторические реконструкции, праздничные локации, концерты с участием звезд белорусской и российской эстрады, многочисленные ярмарки и, конечно, красочный фейерверк. Подробнее о программе праздника – Виктории Маркевич.

Виктория Маркевич, корреспондент:

Ко Дню города столица преобразилась. Проспекты и улицы украсили яркие баннеры, флаги, цветочные композиции. Подготовили для минчан в праздничный день и множество сюрпризов.

Так, 13 сентября программа мероприятий стартует в 10:00 с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой».

А с 8 утра до 18 часов вечера у парка Победы развернутся международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Здесь будут работать тематические фотозоны, интерактивы для детей, предусмотрены также специальные конкурсы, подарки и призы для зрителей.

Любителей истории в день рождения столицы ждет тематическая площадка «Мінск старажытны». Она начнет работать с 11 утра на зеленой территории вдоль проспекта Победителей. Свои таланты продемонстрируют клубы исторической реконструкции.

Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мiнск старажытны»:

У нас потрясающая площадка каждый год, и что особенно приятно, в этом году увеличили количество трибун. У нас поместится не меньше 2 000 желающих. У нас постоянно происходят какие-то события, увлекающие зрителей. Кто из лука стреляет, кто топоры бросает, то у нас там кто-то из железа кует. Поэтому мы ждем всех.

Кроме того, каждый район города подготовил свою праздничную программу. Например, в Партизанском – в парке им. Горького – с 11 до 19 часов пройдет фестиваль профессий. Подготовлено свыше 15 тематических зон: от квестов и профориентационных тренингов до презентаций и демонстраций VR-разработок.