«Единственный способ загнать НАТО под лавку». Нужно ли усиливать ОДКБ?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Многие говорят о том, что ОДКБ нужно усиливать и делать полноценным противовесом НАТО. На ваш взгляд, возможно ли это? Если да, то что нужно еще предпринять? Чего не хватает организации?

Александр Тищенко, военный эксперт:

У меня тут один только ответ. Единственный способ загнать НАТО под лавку – это представить даже хотя бы гипотетически союз России и Китая военный. Экономика и военная составляющая выглядит достаточно монументально. То есть здесь уже никаких шагов никто и предпринять не сможет. Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Давайте сравним даже показатели. Общая численность вооруженных сил государств-членов ОДКБ примерно 1 миллион 250 тысяч. Численность всего блока НАТО составляет примерно 3 миллиона 300 тысяч. Видите, соотношение как-то уже не в пользу государств-членов ОДКБ. Что касается бюджета, то здесь разница еще больше. 70 миллиардов – это государства-члены ОДКБ, порядка 1 триллиона государства-члены НАТО. Естественно, экономика подсказывает, что при таком бюджете, при таком перевесе в численности вооруженных сил, вроде как потенциал превышает. С другой стороны, еще раз говорю, ОДКБ – организация оборонительного характера, наступать никто никуда не будет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Можно прокомментирую ваши цифры? Я сейчас не сравниваю ОДКБ и НАТО, я просто посмотрю ту ситуацию, которая развивается в Украине. То есть те деньги и то вооружение, которым накачивают украинскую армию страны Запада и НАТО, журналистская фраза, что там идет прокси-война НАТО и России. Но накачивая деньгами, последняя сумма 40 миллиардов долларов, которые США переправляет, в этот же момент только Россия без стран ОДКБ, в принципе, вполне справляется со своей операцией, со своими целями в Украине. Валерий Ревенко:

Здесь уже фактор обученности личного состава. Кирилл Казаков:

Вышли из одной армии.