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«Единственный способ загнать НАТО под лавку». Нужно ли усиливать ОДКБ?

16 мая 2022 18:09
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Многие говорят о том, что ОДКБ нужно усиливать и делать полноценным противовесом НАТО. На ваш взгляд, возможно ли это? Если да, то что нужно еще предпринять? Чего не хватает организации?

«Единственный способ загнать НАТО под лавку». Нужно ли усиливать ОДКБ?-1

Александр Тищенко, военный эксперт:
У меня тут один только ответ. Единственный способ загнать НАТО под лавку – это представить даже хотя бы гипотетически союз России и Китая военный. Экономика и военная составляющая выглядит достаточно монументально. То есть здесь уже никаких шагов никто и предпринять не сможет.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Давайте сравним даже показатели. Общая численность вооруженных сил государств-членов ОДКБ примерно 1 миллион 250 тысяч. Численность всего блока НАТО составляет примерно 3 миллиона 300 тысяч. Видите, соотношение как-то уже не в пользу государств-членов ОДКБ. Что касается бюджета, то здесь разница еще больше. 70 миллиардов – это государства-члены ОДКБ, порядка 1 триллиона государства-члены НАТО. Естественно, экономика подсказывает, что при таком бюджете, при таком перевесе в численности вооруженных сил, вроде как потенциал превышает. С другой стороны, еще раз говорю, ОДКБ – организация оборонительного характера, наступать никто никуда не будет.

«Единственный способ загнать НАТО под лавку». Нужно ли усиливать ОДКБ?-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Можно прокомментирую ваши цифры? Я сейчас не сравниваю ОДКБ и НАТО, я просто посмотрю ту ситуацию, которая развивается в Украине. То есть те деньги и то вооружение, которым накачивают украинскую армию страны Запада и НАТО, журналистская фраза, что там идет прокси-война НАТО и России. Но накачивая деньгами, последняя сумма 40 миллиардов долларов, которые США переправляет, в этот же момент только Россия без стран ОДКБ, в принципе, вполне справляется со своей операцией, со своими целями в Украине.

Валерий Ревенко:
Здесь уже фактор обученности личного состава.

Кирилл Казаков:
Вышли из одной армии.

«Единственный способ загнать НАТО под лавку». Нужно ли усиливать ОДКБ?-7

Валерий Ревенко:
Я бы не сказал, за это время они уже утратили много чего, не буду произносить слово «разворовали», но тем не менее много чего не сохранили. На сегодня у них нет такой мотивации защищать свою родину, кого защищать. Национализм крайний? Хороший вопрос. Или защищать тех, кто проповедует фашизм? Тоже хороший вопрос. А мотивация российского солдата и подготовленность российского солдата гораздо выше, на голову выше. Подготовленность в совокупности с хорошим вооружением, использованием военной техники современной позволяет иметь очень хороший кардинальный перевес, который мы наблюдаем в СМИ.

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# Международная политика # общество # Александр Тищенко # Алена Сырова # Валерий Ревенко # Кирилл Казаков # Фотофакт

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