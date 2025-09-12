Определились победители и призёры международного турнира по современному пятиборью

В белорусской столице определились победители и призеры международного турнира по современному пятиборью «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях среди женщин победу праздновала наша Виолетта Гуреева. После плавания, фехтования и полосы препятствий она шла второй, уступая 11 секунд москвичке Виктории Сазоновой. Однако лазер-ран внес свои коррективы, уже после стартовой стрельбы землячка вышла на первое место, еще одна представительница нашей команды Анастасия Малашенока поднялась на вторую строчку. Девушки сохранили свои позиции на финише: Виолетта стала обладательницей золота, Анастасия завоевала серебро. Тройку сильнейших замкнула чемпионка России Амина Тагирова.

У мужчин равных не было Акиму Гнедчику. Правда, интрига сохранялась на протяжении всей заключительной дисциплины. Основную конкуренцию белорусу составил россиянин Егор Громадский – спортсмены убежали вместе на последний круг.

Лишь на финальной петле быстрее оказался Аким. Еще один наш атлет Максим Марук остановился в шаге от пьедестала. В топ-10 вошли еще четыре соотечественника, на местах с 6-го по 9-е расположились Владислав Нестеров, Владислав Березовик, Иван Хамцов и Никита Лысенко.