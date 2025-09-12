Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?

От высоких технологий и медицины до туристического потенциала. В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 раз услышать или один раз увидеть? Вот уже четвертый год подряд представители бизнеса, власти и экспертного сообщества выбирают второй вариант, съезжаясь на Минский экономический форум. С каждым годом международная площадка становится все шире. На этот раз форум экономического сотрудничества объединил свыше 300 участников из 27 государств.

Фэн Берил, заместитель генерального директора предприятия по управлению цепями поставок (Китай): В июле ваш мэр был с официальным визитом в Циндао. Где было намечено множество интересных проектов, которые сегодня можем развивать между нашими городами. Беларусь известна своим сельским хозяйством, мы наслышаны о ваших качественных и вкусных молочных продуктах. Сегодня мы здесь, чтобы обсудить, как мы можем взаимодействовать в этих сферах.

«Знать товар в лицо». Этим принципом руководствуются и экономические партнеры из Индии. В эту южноазиатскую страну Беларусь поставляет калийные и азотные удобрения, стекловолокно, сырье для шин. В свою очередь мы заинтересованы в индийских медпрепаратах, хлопковой пряже, сырье для табачных изделий. И это далеко не весь список, где еще можем быть друг другу полезны.

Традиционно самую массовую делегацию на форуме представляет Россия – это наш главный торговый партнер. Только за прошлый год союзный товарооборот достиг рекордных 57,5 миллиарда долларов. Российские регионы демонстрируют высокий интерес к сотрудничеству с Минском. Представители 15 прибыли в белорусскую столицу с конкретными предложениями.

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Работа форума продолжилась в формате трех тематических секций. В центре внимания – региональное и международное сотрудничество, инвестиции и технологии, а также практика бизнеса и экспорт. Сегодня Минск выступает связующим звеном между Востоком и Западом, разными рынками и государствами, между различными отраслями экономики. А потому из года в год белорусская столица становится тем самым мостом дружбы для каждого, кто готов внести свой вклад в развитие экономического партнерства.