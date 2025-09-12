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Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?

12 сентября 2025 17:57
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От высоких технологий и медицины до туристического потенциала. В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?-2

100 раз услышать или один раз увидеть? Вот уже четвертый год подряд представители бизнеса, власти и экспертного сообщества выбирают второй вариант, съезжаясь на Минский экономический форум. С каждым годом международная площадка становится все шире. На этот раз форум экономического сотрудничества объединил свыше 300 участников из 27 государств.

Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?-4

Фэн Берил, заместитель генерального директора предприятия по управлению цепями поставок (Китай):
В июле ваш мэр был с официальным визитом в Циндао. Где было намечено множество интересных проектов, которые сегодня можем развивать между нашими городами. Беларусь известна своим сельским хозяйством, мы наслышаны о ваших качественных и вкусных молочных продуктах. Сегодня мы здесь, чтобы обсудить, как мы можем взаимодействовать в этих сферах.

Мэры Минска и Циндао подписали меморандум об укреплении партнерских отношений между городами.

Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?-6

«Знать товар в лицо». Этим принципом руководствуются и экономические партнеры из Индии. В эту южноазиатскую страну Беларусь поставляет калийные и азотные удобрения, стекловолокно, сырье для шин. В свою очередь мы заинтересованы в индийских медпрепаратах, хлопковой пряже, сырье для табачных изделий. И это далеко не весь список, где еще можем быть друг другу полезны.

В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества.

Минский экономический форум объединил представителей 27 государств. О чем договорились?-8

Традиционно самую массовую делегацию на форуме представляет Россия – это наш главный торговый партнер. Только за прошлый год союзный товарооборот достиг рекордных 57,5 миллиарда долларов. Российские регионы демонстрируют высокий интерес к сотрудничеству с Минском. Представители 15 прибыли в белорусскую столицу с конкретными предложениями.

Подробнее в видео.

Работа форума продолжилась в формате трех тематических секций. В центре внимания – региональное и международное сотрудничество, инвестиции и технологии, а также практика бизнеса и экспорт. Сегодня Минск выступает связующим звеном между Востоком и Западом, разными рынками и государствами, между различными отраслями экономики. А потому из года в год белорусская столица становится тем самым мостом дружбы для каждого, кто готов внести свой вклад в развитие экономического партнерства.

# Международное сотрудничество

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