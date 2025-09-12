От блокадников до студентов – в Палаты представителей прошла встреча поколений
Атмосфера единства и гордости за свою страну 12 сентября царила в Палате представителей. В преддверии Дня народного единства в Овальном зале собрались люди разных поколений и профессий, объединенные неравнодушным отношением к своей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди, которые своим трудом, талантом и активной гражданской позицией вносят неоценимый вклад в развитие страны. Выпускники школ, проявившие выдающиеся способности и добившиеся высоких результатов во время вступительной кампании.
О тех, кто сохраняет летопись прошлого и пишет будущее, – репортаж Виолетты Шаблинской.
Овальный зал – свидетель многих исторических событий. В преддверии Дня народного единства здесь объединились мудрость и опыт с энергией и энтузиазмом. Для чего эти люди здесь – расскажем немного позже. В начале – краткое представление. Главные герои сегодняшнего торжества – люди, для которых защита исторической правды и консолидация общества вокруг истинных ценностей – не просто работа, а смысл жизни. Рядышком и представители молодежи. Без лишних слов, такой формат отражает живую связь поколений.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Праздник этот, он уже прочно вошел в нашу жизнь, символизирует единство, консолидацию нашего общества. Мы говорим о том, что Беларусь едина и непобедима.
Бурными аплодисментами в зале приветствуют Марию Ягодницыну – эту женщину, пожалуй, знает вся страна. Она пережила блокаду Ленинграда и, наверное, как никто другой осознает, насколько важно быть едиными, поддерживать друг друга и вместе преодолевать любые трудности. В свои 95 лет активно занимается общественной деятельностью, встречается с молодежью, присутствует на всех памятных мероприятиях. Мария Давыдовна остается примером невероятной стойкости, жизнелюбия и активной гражданской позиции, передавая будущим поколениям память, забвение которой недопустимо.
Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
Нас всего в Беларуси осталось 150 человек. Это капля в океане. И пока жив хоть один из нас, мы будем вместе с вами и добрыми делами поддерживать вас.
Подробности в видео.