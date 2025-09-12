От блокадников до студентов – в Палаты представителей прошла встреча поколений

Атмосфера единства и гордости за свою страну 12 сентября царила в Палате представителей. В преддверии Дня народного единства в Овальном зале собрались люди разных поколений и профессий, объединенные неравнодушным отношением к своей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которые своим трудом, талантом и активной гражданской позицией вносят неоценимый вклад в развитие страны. Выпускники школ, проявившие выдающиеся способности и добившиеся высоких результатов во время вступительной кампании.

О тех, кто сохраняет летопись прошлого и пишет будущее, – репортаж Виолетты Шаблинской.