Лукашенко: Минску всего хватает, но надо лоск навести

Двухмиллионный Минск, несмотря на свой масштаб (а мы замыкаем топ-10 крупнейших городов Европы), остается невероятно зеленым и комфортным для жизни. К счастью, белорусская столица не погрузилась в системные проблемы других мегаполисов. Сохранить этот тренд и, как в медицине, «не навредить» – вот задачи для главного города страны в Год благоустройства. О них 12 сентября доложил Президенту мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства общался с теми, без кого ни этот комплекс, ни Минск в целом не были бы такими красивыми.
Лукашенко: будем делать все, чтобы жить, работать, строить, но не воевать!
В преддверие главного праздника белорусской столицы Александр Лукашенко поделился мыслями о ее настоящем и будущем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего Минску не хватает? Да у нас есть все! Просто надо развиваться. Вот сейчас мы обнаружили, что не хватает гостиниц и ресторанов. Ну что, проблема большая? Главное, чтобы люди ходили туда, россияне поняли, что в Беларусь можно приехать, как они говорили, «за тишиной». Они хотят приехать, здесь спокойно отдохнуть. И вы нормально должны воспринимать иностранцев.
Мы ввели безвиз для всех, для нас там закрывают все, а мы – приезжайте, смотрите! Ну нагрузка небольшая – милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги же они за это получают. Но они приезжают сюда же, не бедные люди, они привозят сюда деньги, но самое главное – поехала и середина общества, российского особенно. Обычные люди, такие, как мы, проезжают сюда, видят: вот это совсем другая страна. Они уже с нас берут пример, как надо жить и развиваться.
Поэтому, мне кажется, вот упреждая этот вопрос, который журналисты хотели у меня спросить, что не хватает – Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать. Если это Лошицкий парк, усадьба – вот так надо сделать эти места. Если это Чижовка, мы там построили спортивно-культурный комплекс, вокруг все должно быть достойно и для людей.
Молодец, что вокруг построил лыжероллерную трассу. Пускай люди идут, занимаются спортом. Не будете заниматься спортом – будете болеть. Поэтому здоровья вам и, как я говорю, все остальное мы купим. Успехов!
Этот разговор случился в очень красивой локации, которую Президент, так вышло, увезет с собой.
Александр Лукашенко:
Любишь сладкое? Вот тебе сладость. Я подумаю, что тебе подарить. Хотел сказать картину, но я не умею рисовать и писать картины. Как своим коллегам, картошку. Очень вкусная, поджаришь… Хочешь? Ты ешь картошку жареную, любишь?
– Да.
– Я страшно люблю! Вчера согрешил – съел. Поэтому я тебе передам.
Алена Сырова, политический обозреватель:
И, глядя на эти кадры, вы, наверное, думаете о том, что это точно неожиданный формат рабочего дня главы государства. А я вам скажу, что, наверное, один из самых логичных. В момент, когда вокруг бушуют геополитические страсти, начались военные тренировочные маневры, эксперты спорят о том, что уже случилось, в Минске – фокус на будущем, которое нам под силу выстроить своими руками, опираясь на опыт и историческую правду.
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