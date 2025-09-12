В Беларуси проходит VIII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса

«Земля – для жизни, космос – для индустрии». Под таким девизом в Марьиной Горке 12 сентября прошла VIII Глобальная конференция по безракетной индустриализации ближнего космоса, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

На мероприятии собрались ученые, инженеры и предприниматели. Главной темой стал проект общепланетарного транспортного средства (ОТС), разработанный инженером Анатолием Юницким. Эта уникальная технология позволит вывести на орбиту отрасли промышленности, которые наносят вред экологии и здоровью людей.

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»:

Это не просто техническая идея. Это ответ на вызовы времени: перенаселение, экологические угрозы, энергетический кризис. Открывает путь к созданию космических поселений, к новым способам производства энергии, материалов в условиях невесомости.

За 8 лет конференция объединила более 10 тысяч участников из 50 стран. И с каждым годом идея безракетной индустриализации космоса привлекает все больше сторонников.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

VIII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса в этом году собрала более 500 участников в очном и заочном формате из более чем 30 стран мира. Со сцены прозвучало 44 научных доклада в различных направлениях исследований. Среди партнеров форума – представители Союзного государства, Национальной академии наук Беларуси, Международного муниципального форума БРИКС, ведущих университетов нашей страны и России.

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси:

Всегда нужно мечтать и достигать своей мечты через решения инженерные, технологические. Поэтому то, что здесь происходит, показывает возможность развития космических технологий для человека, на благо человека.

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:

Здесь такие энтузиасты, здесь такие люди, я уверен, что идеи, которые сегодня звучат, по прошествии определенного времени будут заложены и реализованы в конкретных проектах.