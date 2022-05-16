Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО сейчас? Отвечает военный аналитик

Алена Сырова, СТВ: Мы продолжаем обсуждать сегодняшний саммит в ОДКБ в Москве. Но помимо нашей Организации, ОДКБ, новости сегодня приходят и с противодействующего блока. Со стороны НАТО мы слышим, что Финляндия и Швеция заявили о своем желании, намерении присоединяться к Североатлантическому альянсу. Нам стоит опасаться усиления НАТО такими государствами? Насколько намерения с реальным их вхождением в блок сопоставимы?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

НАТО – это геополитический инструмент Вашингтона. Давайте посмотрим, кому необходимо вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Для этих государств – да. Они считают, что сейчас обеспечивают военную безопасность таким образом. Потому что все на эмоциях, все под воздействием ситуации в Украине. Плюс их подстегивают очень сильно Соединенные Штаты. Для чего? Возьмем буквально три аспекта. Первое – Балтийское море. По берегам Балтийского моря находятся девять стран. Сегодня шесть из них – это члены НАТО. Если войдут еще эти две страны, то их будет восемь. То есть Балтийское море станет внутренним морем НАТО. У России будут небольшие выходы в Ленинградской и Калининградской областях. Россия будет заперта здесь. Второй момент – Арктика.

Мы видим, как сейчас в Арктике активно привлекают ресурсы, которые под водой, еще где-то. Если эти две страны войдут в НАТО, то во всей арктической зоне только Россия будет вне НАТО. Кому это надо? Это надо Соединенным Штатам. А потенциал для военных действий в Арктике у Швеции и Финляндии очень хороший. Потому что войска тренируются и обучаются именно в этих условиях северных, авиация в Швеции одна из лучших в мире, причем они делают свои самолеты. И летчики тоже работают в арктических условиях. То есть то, чего не хватает блоку НАТО. Третий момент. Если вы обратили внимание, мы сейчас все внимание уделили вот этим двум государствам. Но за последние недели к НАТО подталкивают Косово, общественное мнение пытаются раскачать в Австрии и в Швейцарии, которая всегда была нейтральной.

Кирилл Казаков, СТВ:

Даже во время Второй мировой войны.