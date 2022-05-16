Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО сейчас? Отвечает военный аналитик
Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы продолжаем обсуждать сегодняшний саммит в ОДКБ в Москве. Но помимо нашей Организации, ОДКБ, новости сегодня приходят и с противодействующего блока. Со стороны НАТО мы слышим, что Финляндия и Швеция заявили о своем желании, намерении присоединяться к Североатлантическому альянсу. Нам стоит опасаться усиления НАТО такими государствами? Насколько намерения с реальным их вхождением в блок сопоставимы?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
НАТО – это геополитический инструмент Вашингтона. Давайте посмотрим, кому необходимо вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Для этих государств – да. Они считают, что сейчас обеспечивают военную безопасность таким образом. Потому что все на эмоциях, все под воздействием ситуации в Украине. Плюс их подстегивают очень сильно Соединенные Штаты. Для чего? Возьмем буквально три аспекта. Первое – Балтийское море. По берегам Балтийского моря находятся девять стран. Сегодня шесть из них – это члены НАТО. Если войдут еще эти две страны, то их будет восемь. То есть Балтийское море станет внутренним морем НАТО. У России будут небольшие выходы в Ленинградской и Калининградской областях. Россия будет заперта здесь. Второй момент – Арктика.
Мы видим, как сейчас в Арктике активно привлекают ресурсы, которые под водой, еще где-то. Если эти две страны войдут в НАТО, то во всей арктической зоне только Россия будет вне НАТО. Кому это надо? Это надо Соединенным Штатам. А потенциал для военных действий в Арктике у Швеции и Финляндии очень хороший. Потому что войска тренируются и обучаются именно в этих условиях северных, авиация в Швеции одна из лучших в мире, причем они делают свои самолеты. И летчики тоже работают в арктических условиях. То есть то, чего не хватает блоку НАТО. Третий момент. Если вы обратили внимание, мы сейчас все внимание уделили вот этим двум государствам. Но за последние недели к НАТО подталкивают Косово, общественное мнение пытаются раскачать в Австрии и в Швейцарии, которая всегда была нейтральной.
Кирилл Казаков, СТВ:
Даже во время Второй мировой войны.
Андрей Чернобай:
Да. И поднимается вопрос об ускоренном вступлении в НАТО Грузии. И если буквально два месяца назад НАТО говорила: мы Украину не берем, нам это не надо. Сейчас говорят: давайте-ка быстренько сейчас возьмем, моментально прокрутим. Для чего это надо? Чтобы НАТО вступило в эту войну или для чего? Надо за этими двумя государствами смотреть более широко. Мы когда говорили: ОДКБ и НАТО. ОДКБ – это постсоветские страны объединились для обеспечения собственной безопасности. НАТО пытается охватить все страны, которые еще есть в Европе и в Атлантике. Даже Мексику когда-то пытались и еще продолжают пытаться притянуть. И интересы НАТО сейчас на Азиатско-Тихоокеанский регион. И они об этом открыто говорят. На тот саммит НАТО, который будет в Мадриде в конце июня, приглашены и Япония, приглашена Корея и ряд других государств. Для чего, будем смотреть.
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