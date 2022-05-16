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«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО

16 мая 2022 17:26
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».   

Алена Сырова, СТВ:  
Евгений Станиславович, ваше мнение, ваши мысли по поводу сравнения НАТО и ОДКБ. Насколько это возможно в текущей ситуации?  

«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО-1

Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
НАТО – это агрессивный блок. И сегодня политика НАТО направлена не только на расширение своего присутствия в Европе, в других континентах, но и на агрессивное влияние политики на существующий миропорядок. Блок ОДКБ – это исторически созданная организация, которая существует на базе тех советских государств, которых время подтолкнуло создать такой военно-политический союз, который смог бы защитить от внешних угроз.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
В 1992 году, когда Договор этот появился, мы от кого пытались защититься? Ведь это время либеральных революций, время либерального счастья во всех странах бывшего Советского Союза. Тогда этот договор появился в связи с чем? Мы же тогда были не готовы воевать с НАТО, потому что НАТО било себя в грудь и говорило, что мы не будем расширяться. Это потом они забыли свои слова.  

Евгений Зайцев:  
1990-е годы – развал огромного государства (Советского Союза). Самая сильная армия осталась на территории России. Что осталось на территории государств – это остатки той могучей армии бывшего Советского Союза. Уже в конце 1980-х и в начале 1990-х годов существовали внутренние и внешние угрозы, в том числе и таким государствам, как Беларусь, государствам среднеазиатского бассейна. Вспомните существование Совета коллективной безопасности. Только его создали – уже проблемы в Таджикистане. Движение ИГИЛ и развитие этого движения не только на территории Таджикистана, но и в Афганистане. Проблема в Азии между Киргизией и Таджикистаном. Эти вопросы необходимо было решать с помощью военного союза, который мог бы стабилизировать обстановку, не дать разгореться войне.

«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
ОДКБ – это не только миротворческие силы или военная составляющая. Это очень серьезное направление противодействия современным вызовам и угрозам. Это борьба с международным терроризмом, с наркотрафиком, с предупреждением торговли людьми. То есть это как раз все те угрозы, которые и появились в том числе при развале Советского Союза. И в первую очередь ОДКБ было нацелено на минимизацию этих последствий. И конечно, сейчас это информационная, гибридная война.  

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# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Евгений Зайцев # Сергей Рачков # Фотофакт

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