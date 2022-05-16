«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО

Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

НАТО – это агрессивный блок. И сегодня политика НАТО направлена не только на расширение своего присутствия в Европе, в других континентах, но и на агрессивное влияние политики на существующий миропорядок. Блок ОДКБ – это исторически созданная организация, которая существует на базе тех советских государств, которых время подтолкнуло создать такой военно-политический союз, который смог бы защитить от внешних угроз.

Кирилл Казаков, СТВ:

В 1992 году, когда Договор этот появился, мы от кого пытались защититься? Ведь это время либеральных революций, время либерального счастья во всех странах бывшего Советского Союза. Тогда этот договор появился в связи с чем? Мы же тогда были не готовы воевать с НАТО, потому что НАТО било себя в грудь и говорило, что мы не будем расширяться. Это потом они забыли свои слова.

Евгений Зайцев:

1990-е годы – развал огромного государства (Советского Союза). Самая сильная армия осталась на территории России. Что осталось на территории государств – это остатки той могучей армии бывшего Советского Союза. Уже в конце 1980-х и в начале 1990-х годов существовали внутренние и внешние угрозы, в том числе и таким государствам, как Беларусь, государствам среднеазиатского бассейна. Вспомните существование Совета коллективной безопасности. Только его создали – уже проблемы в Таджикистане. Движение ИГИЛ и развитие этого движения не только на территории Таджикистана, но и в Афганистане. Проблема в Азии между Киргизией и Таджикистаном. Эти вопросы необходимо было решать с помощью военного союза, который мог бы стабилизировать обстановку, не дать разгореться войне.