Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от БСЖ Беларусбанка

Мечты сбываются. Минск принял благотворительный «Васильковый бал». Инициатором мероприятия выступил Белорусский союз женщин Беларусбанка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как неравнодушные представители власти и бизнеса собрались вместе, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями, – в нашем следующем материале.

Главная миссия мероприятия – собрать средства для тех, кто в этом особенно нуждается. Проект демонстрирует, что банк со своими корпоративными клиентами не только экономические, но и социальные партнеры. Ведь они вместе помогают детям.

Алла Райцес, председатель Объединенной организации ОО «БСЖ» ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Мы вдохновились президентским балом, надеюсь, который смотрит вся страна и, конечно, все работники и клиенты нашего банка. Но мы решили внести свою изюминку – это помощь больным детям, которые больше всего в ней нуждаются.

Участниками бала стали 24 пары. Танцоры приехали со всей страны. Это не только молодые работники банка, но и ветераны труда. В праздничной программе три танца. Выступления репетировали более четырех месяцев.

– Для нас участие в «Васильковом бале» – высокая честь. – Надеемся, что «Васильковый бал» станет ежегодной традицией.

Самая добрая часть мероприятия – благотворительный аукцион. О своем участии заявили 10 организаций – все они клиенты Беларусбанка. Представленные лоты, пожалуй, самые необычные в мире. В каждом – мечта ребенка.

Валентина Бичикова, председатель Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Очень хочется осуществить их такую небольшую, маленькую мечту в том числе. Потому как та помощь, которая, я надеюсь, будет оказана сегодня в рамках благотворительной линии «Василькового бала», это те средства реабилитации, которые жизненно необходимы нашим ребятам. Представители бизнеса выбирали лот и определялись, кто из них воплотит в жизнь мечту ребенка. Желания у ребят от жизни, они не мечтают о чем-то невозможном.

Лилия Лазаревич, заместитель директора по экономике и финансам Минского завода шестерен:

Это мальчики, которые нуждаются в постоянном уходе, они являются инвалидами первой группы. И, конечно же, пройти мимо мы этого не могли, потому что там нужна именно помощь, помощь в приобретении соответствующего там оборудования для этих молодых людей.