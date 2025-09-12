Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от БСЖ Беларусбанка
Мечты сбываются. Минск принял благотворительный «Васильковый бал». Инициатором мероприятия выступил Белорусский союз женщин Беларусбанка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как неравнодушные представители власти и бизнеса собрались вместе, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями, – в нашем следующем материале.
Главная миссия мероприятия – собрать средства для тех, кто в этом особенно нуждается. Проект демонстрирует, что банк со своими корпоративными клиентами не только экономические, но и социальные партнеры. Ведь они вместе помогают детям.
Алла Райцес, председатель Объединенной организации ОО «БСЖ» ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Мы вдохновились президентским балом, надеюсь, который смотрит вся страна и, конечно, все работники и клиенты нашего банка. Но мы решили внести свою изюминку – это помощь больным детям, которые больше всего в ней нуждаются.
Участниками бала стали 24 пары. Танцоры приехали со всей страны. Это не только молодые работники банка, но и ветераны труда. В праздничной программе три танца. Выступления репетировали более четырех месяцев.
– Для нас участие в «Васильковом бале» – высокая честь.
– Надеемся, что «Васильковый бал» станет ежегодной традицией.
Самая добрая часть мероприятия – благотворительный аукцион. О своем участии заявили 10 организаций – все они клиенты Беларусбанка. Представленные лоты, пожалуй, самые необычные в мире. В каждом – мечта ребенка.
Валентина Бичикова, председатель Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:
Очень хочется осуществить их такую небольшую, маленькую мечту в том числе. Потому как та помощь, которая, я надеюсь, будет оказана сегодня в рамках благотворительной линии «Василькового бала», это те средства реабилитации, которые жизненно необходимы нашим ребятам.
Представители бизнеса выбирали лот и определялись, кто из них воплотит в жизнь мечту ребенка. Желания у ребят от жизни, они не мечтают о чем-то невозможном.
Лилия Лазаревич, заместитель директора по экономике и финансам Минского завода шестерен:
Это мальчики, которые нуждаются в постоянном уходе, они являются инвалидами первой группы. И, конечно же, пройти мимо мы этого не могли, потому что там нужна именно помощь, помощь в приобретении соответствующего там оборудования для этих молодых людей.
В ходе бала также состоялась выставка-продажа картин. Авторство принадлежит Марии Прохорович. Девочка борется с тяжелым заболеванием и находит мотивацию в творчестве. Банк давно поддерживает художницу и выпустил корпоративный календарь с ее работами.
*На правах рекламы.