«Потенциал есть». Какие государства в ближайшие годы могут присоединиться к ОДКБ?

Кирилл Казаков, СТВ: Мы можем говорить, что ни Россия, ни Украина данную операцию войной не называют. Состояние войны ни одна сторона не приняла, потому что это влечет за собой в международном праве много различных проблем решаемых. Я читал интервью в военной газете «Во славу Родины» министра, который говорил, что вполне вероятно в ближайшее время в ОДКБ будет не шесть членов, а больше. Идет разговор о том, какие страны присоединятся, если была какая-то конкретика. Либо же это просто какое-то стратегическое движение вперед?

Алена Сырова, СТВ: Журналистов до начала переговоров интересовал один вопрос: будут ли лидеры обсуждать возможную помощь всех стран ОДКБ России в ходе специальной военной операции в Украине. Было сказано, что этот вопрос даже на повестке не стоял.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Это, с одной стороны, и стратегическое движение вперед. С другой стороны, давайте говорить прямо, что года 3-4 назад было, в том числе обсуждалось в Азербайджане на уровне парламентариев. Был такой вопрос. Давайте не забывать, что Узбекистан – одно из государств-основателей ОДКБ – и сегодня по своим развитию, поступательному движению, контактам, развитию отношений с нашим государством и ОДКБ в целом, я не исключаю, что Узбекистан в скором времени обратит внимание на ОДКБ. Потенциал есть. Это было заявление в СМИ, оно по сути своей верное. И я думаю, что через несколько лет оно превратится в жизнь.

Кирилл Казаков:

Президент России на сегодняшнем саммите сказал, что предоставляется статус наблюдателя СНГ для ОДКБ, и он назвал еще ШОС как организацию, с которой нужно очень плотно взаимодействовать. И здесь у журналистов рождается вопрос: ШОС – Китай. Если мы вдруг резко образуем военный союз, Россия (ОДКБ) и Китай (ШОС), может быть, эта структура сможет противостоять не только НАТО?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В журналистской и в экспертной средах возможно очень много таких спекуляций, размышлений. Каждый пытается выстроить свою какую-то схему, увидеть какой-то подтекст. Надо сказать, что за 20 лет ОДКБ действительно состоялась как международная военно-политическая организация, которая поддерживает и развивает сотрудничество со многими международными организациями – ООН, ШОС, ОБСЕ, СНГ. То есть, конечно, сегодня мы можем под разным углом зрения рассматривать эту ситуацию. Но хотел бы вернуться к теме миротворческой нашей операции в Казахстане. Я считаю, что эта миротворческая операция отмела всякие спекуляции по поводу зрелости нашей организации. На мой взгляд, при принятии этого решения, а оно оперативно достаточно было принято, хотя потом говорилось, что нам надо внести в наши документы ОДКБ некоторые поправки. Но благодаря именно политической воле президентов Беларуси и России все остальные президенты достаточно быстро поддержали это решение. Зрелось налицо.

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