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Производство продуктов выходит на первый план. Турчин обозначил задачи для Слуцкого района

16 мая 2022 18:30
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Новости Беларуси. Кадровая ротация в нескольких районах Минской области. Новые главы в Слуцком, Стародорожском и Борисовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, на внеочередном районном Совете депутатов на должность председателя Слуцкого райисполкома утвердили Владимира Гогу. Свидетельство ему вручил губернатор Минской области Александр Турчин.

Председатель облисполкома также озвучил задачи, стоящие сегодня перед Слуцким районом. Акцент на развитие экономики, создание новых инвестиционных проектов и увеличение производства продуктов питания, а также развитие малого бизнеса, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. А самому городу с богатой историей, традициями и трудолюбивыми людьми надо добавить лоска, который соответствует статусу Слуцка. В 2023 году город будет назван «Культурной столицей Беларуси».

Производство продуктов выходит на первый план. Турчин обозначил задачи для Слуцкого района-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня слуцкий регион – это, наверное, крупнейший регион в Минской области, где сосредоточены предприятия агропромышленного комплекса, крупнейшая переработка – это и сырзавод, и мясокомбинат, и сахарорафинадный завод. В условиях текущего состояния и мировой экономики, и экономики нашей страны производство продуктов питания сегодня выходит на одну из первых ролей при производстве промышленной продукции. Это первое. А второе – это блок социальной сферы, особенно сфера здравоохранения. Сегодня слуцкий регион – это межрайонный центр.

«Будем работать над импортозамещением». В трех районах Минской области представили новых руководителей. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Турчин # Владимир Гога # Фотофакт

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