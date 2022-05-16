Производство продуктов выходит на первый план. Турчин обозначил задачи для Слуцкого района

Новости Беларуси. Кадровая ротация в нескольких районах Минской области. Новые главы в Слуцком, Стародорожском и Борисовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, на внеочередном районном Совете депутатов на должность председателя Слуцкого райисполкома утвердили Владимира Гогу. Свидетельство ему вручил губернатор Минской области Александр Турчин.

Председатель облисполкома также озвучил задачи, стоящие сегодня перед Слуцким районом. Акцент на развитие экономики, создание новых инвестиционных проектов и увеличение производства продуктов питания, а также развитие малого бизнеса, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. А самому городу с богатой историей, традициями и трудолюбивыми людьми надо добавить лоска, который соответствует статусу Слуцка. В 2023 году город будет назван «Культурной столицей Беларуси».