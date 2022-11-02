В Беларуси завершился народный диалог по ВНС. Как будет теперь выглядеть демократия по-славянски?

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги народного диалога. Завершилось общественное обсуждение законопроектов о ВНС и Избирательном кодексе. Замечания и предложения собирали по всей стране. Поделиться своим мнением желающие могли в том числе в электронной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы проявили высокую гражданскую активность. Диалоговые площадки прошли в трудовых коллективах, студенческих аудиториях и в общественных организациях. Конструктивные предложения и замечания. Множество вопросов. Теперь с народными инициативами будут работать эксперты. Кстати, обсуждение предлагаемых законодательных новшеств завершилось в весьма знаковый день. Исторические параллели провел Евгений Пустовой.

В истории любой государственности есть свои точки развития. Для тех, кому Беларусь дорога, близка дата объединения страны – 17 сентября 1939-го. Две части в одно целое. Крестьяне из Полесья и столичные заводчане. Художники Витебска и ремесленники из Беловежской пущи. Беларусь монолитная. Даже самые древние города в едином стиле. Напротив храма – костел. А если сохранилась, то еще и ратуша. Самый молодой государственный праздник появился в ответ на стремление внешних сил разъединить общество. Поссорить по политическим мотивам. Личное в сторону, только народ, только государство! Лукашенко призвал белорусов хранить суверенитет страны.

Эта программная речь Президента прозвучала в День народного единства. Но страна живет не только праздниками – буднями. Заботами, вопросами, проблемами. Вызовами и угрозами из-за внешнего контура. А географическое положение обязывает считаться с геополитическими рисками. Сейчас даже логистические коридоры превращены в линии противостояния. Ответ может быть только как тогда – в 1939-м. В единстве. Для этого конституционно в стране закрепили новый институт народовластия – ВНС. Лукашенко о ВНС: вместе можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации.

У Всебелорусского собрания исторический бэкграунд: демократия по-славянски. Народное вече трансформировалось в совещание общереспубликанского масштаба. Советоваться с народом – идея Президента. Теперь у ВНС – законодательный статус. Но помимо экспертного сообщества, над документом работали все желающие. Получается, всенародное собрание будет и действовать по законам, которые обсуждали всей страной. Все приходят к одному мнению – что законопроект о ВНС оптимальный. Итоги обсуждений.

Такая форма народного диалога проверена. Так же собирали предложения белорусов по улучшению Конституции. Особенно белорусов волновало: не станет ли ВНС дублировать функции Овального зала и кому все-таки доверят мандаты. Ранее Президент четко определил критерии. Лукашенко: делегаты работают на общественных началах, не надо кричать, что мы деньги будем тратить на ВНС.

2 ноября в Беларуси завершился народный диалог по ВНС и изменениям в избирательном законодательстве. За время широкого общественного обсуждения законопроектов поступило свыше 150 предложений. Затем все их уже проанализируют правоведы. Далее в обобщенном виде мнения граждан оценят парламентарии и эксперты Национального центра правовых исследований. А до конца года депутаты планируют принять доработанные законопроекты. Андрейченко об обсуждении законопроектов: народ не остается в стороне, каждый старается внести свою лепту.