Андрей Иванец: сегодня родители хотят понимать, не где будет учиться их ребёнок, а где он будет работать

Качество образования, тем более в Год качества. Резонансный разговор во Дворце Независимости, который состоялся накануне, обозначил новые задачи и приоритеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От уровня подготовки будущих специалистов зависит работа нашей экономики, а проблем в образовании, на которые не раз не просто обращал внимание Президент, а ставил задачу – решить, по-прежнему хватает.

Решать вопросы нужно системно. Ведь возвращаясь к кадрам: без них производства, как машины без двигателя – простаивают. Но, согласитесь, от эксплуатации тоже многое зависит. От плохого водителя толку мало. То же самое со специалистами. Потому один из главных вопросов – качество подготовки. И речь не только про учебники.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Ежегодно около 8 тысяч студентов мы отчисляем из наших вузов. Половину их них – за неуспеваемость, мы это приветствуем, жесткий спрос за качество образования. Но половину – по собственному желанию, и это говорит о том, что с профориентацией мы существенно не дорабатываем. И это нереализованный потенциал для экономики нашей страны. Именно поэтому сегодня мы предпринимаем меры по совершенствованию формата профориентационной работы. Что самое главное – мы должны приходить к нашим школьникам и родителям не только с учреждениями образования, ректорским корпусом, руководителями колледжей, но должны приходить заказчики кадров. Сегодня родители хотят понимать, не где будет учиться их ребенок, они хотят знать, где он будет работать, какие условия будут для профессионального роста и для его развития.

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