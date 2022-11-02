Все приходят к одному мнению – что законопроект о ВНС оптимальный. Итоги обсуждений

Новости Беларуси. Каким образом будет формироваться состав делегатов Всебелорусского народного собрания и какие стратегические задачи они будут решать? В Гродненской области подвели итоги работы диалоговых площадок по обсуждению законопроекта о ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе прошло более сотни встреч в различных коллективах. Участники диалоговых площадок действительно активно включились в обсуждение. Наибольший интерес вызвал вопрос о порядке избрания делегатов. Поступили предложения о выделении квоты на количество делегатов от гражданского общества на принципе равенства. Волновало и то, не будет ли ВНС конкурировать с Национальным собранием.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:

Наибольшее обсуждение вызывают моменты, кто может стать делегатом Всебелорусского народного собрания, потому что это и почетно, но вместе с тем это и очень ответственно. Если есть желание, то необходимо либо баллотироваться в депутаты, либо быть активистом и быть представителем общественных объединений.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Все те предложения, которые прозвучали от правительства, от парламента, обсуждались очень широко и получили поддержку. Есть абсолютно разные, диаметральные точки зрения, но в процессе обсуждения все приходят к одному мнению, что тот законопроект, который предлагается сегодня для обсуждения, сбалансированный, оптимальный, он показывает, что каждый гражданин в нашем государстве может и обязан участвовать в управлении государством.